Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) eliberează, începând de azi, adeverinţe pentru fermierii beneficiari ai intervenţiei DR-06 „Bunăstarea animalelor” – pachetele porcine şi păsări – care doresc să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, potrivit unui comunicat al instituţiei, transmite Agerpres.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată aferentă anului de angajament 2026 pentru intervenţia DR-06 „Bunăstarea animalelor”, precum şi valoarea de 85% din suma solicitată în cererea de plată. Valoarea creditului poate ajunge până la 90% din suma înscrisă în adeverinţa cuvenită beneficiarului pentru plăţile privind bunăstarea animalelor aferente anului de angajament 2026.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează maximum 80% din valoarea fiecărui credit acordat de bănci fermierilor.

Potrivit Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 703/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte condiţiile în care se încheie convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare şi nebancare şi APIA pentru finanţarea activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate de instituţie în baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă creditelor va fi de ROBOR la şase luni plus maximum 2%. În ceea ce priveşte comisioanele practicate de instituţiile finanţatoare, APIA atrage atenţia fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanţarea capitalului de lucru să analizeze cu atenţie soluţiile de finanţare propuse de instituţiile financiar-bancare şi nebancare, astfel încât să aleagă modalităţile care răspund cel mai bine necesităţilor proprii.