Campania naţională de informare privind depunerea Cererilor de Plată 2026 începe joi, 5 martie, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Astfel, Centrele judeţene şi locale APIA vor organiza sesiuni de informare dedicate fermierilor, pentru a le oferi clarificări privind condiţiile de acordare a intervenţiilor (sector vegetal şi zootehnic) şi documentele necesare; completarea corectă a Cererii de plată 2026 şi identificarea terenului în AGI Online; obligativitatea actualizării datelor din Registrul Agricol; normele privind condiţionalitatea (SMR şi GAEC) şi condiţionalitatea condiţionalitatea socială; actualizarea datelor în BND (Baza Naţională de Date) cu privire la codurile de exploataţie şi animalele deţinute.

Potrivit unui comunicat l APIA, transmis miercuri AGERPRES, cererea de plată, inclusiv declaraţia de suprafaţă, se completează în aplicaţia geospaţială AGI Online, conform instrucţiunilor disponibile pe site-ul instituţiei (link: http://agi.apia.org.ro/ipaonline).

„Începând de astăzi, 04.03.2026, se pot actualiza/digitiza parcelele pentru cererea 2026 în aplicaţia AGI ONLINE, urmând ca de la data de 16.03.2026 să fie activate şi fluxurile specifice pentru solicitarea sprijinului şi realizarea verificărilor aferente. În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declaraţia specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcţionarii APIA, înainte de accesarea AGI Online. Se va depune o singură Cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafeţe de teren şi/sau deţine exploataţii în localităţi sau judeţe diferite. La completarea Cererii, fermierii care sunt beneficiari APIA îşi vor actualiza informaţiile pentru Campania 2026″, precizează sursa citată.

- articolul continuă mai jos -

Recomandările APIA

APIA recomandă fermierilor să verifice la primăria unde este înregistrat terenul situaţia înscrierii acestuia în Registrul agricol, să se asigure că documentele care atestă utilizarea terenului sunt valabile la data depunerii cererii şi să verifice actualizarea datelor animalelor în BND, dacă deţin exploataţii zootehnice.

„Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii emitente, după caz. Semnarea cererii de plată este obligatorie, iar APIA încurajează utilizarea semnăturii electronice, ca instrument modern şi eficient pentru finalizarea procesului de depunere a cererilor”, precizează instituţia.

Cererile de plată pentru 2026 se depun în perioada 16 martie – 5 iunie 2026.