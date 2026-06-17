Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că a efectuat plăți în valoare totală de peste 46 de milioane de lei către crescătorii de animale care au solicitat ajutor de stat pentru serviciile de ameliorare a raselor. Sumele vizează cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna martie și în primul trimestru al anului 2026, transmite Agerpres.

Potrivit instituției, plata a fost realizată prin intermediul centrelor județene APIA, în cadrul schemei de ajutor de stat destinată sectorului creșterii animalelor. Sprijinul financiar este acordat pentru activități care contribuie la îmbunătățirea genetică a efectivelor și la creșterea performanțelor zootehnice.

„Suma plătită este de 46.027.721,69 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicatul APIA.

Schema de sprijin are ca obiectiv susținerea activităților de ameliorare a raselor de animale și este finanțată integral de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Beneficiarii sunt organizații și entități care furnizează servicii specifice în domeniul ameliorării genetice, în conformitate cu legislația în vigoare.