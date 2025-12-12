Nu a durat mult după apariția serialului Bridgerton pe Netflix, în 2020, până la apariția pe piață a ceaiurilor englezești inspirate din atmosfera serialului. O mărturie a puterii enorme pe care o pot avea brandurile cunoscute la nivel de marketing extins, transversal.

Serialul reflectă tendințele periadei Regency, începutul anilor 1800, considerat începutul epocii victoriene, evocată și în romanele cunoscutei autoare Jane Austin, în care ritualul ceaiului de la 17 a prins contur, trasformându-se într-o adevărată marcă a stilului de viață englezesc.

Prima a fost compania americană The Republic of Tea, care a lansat în 2022 impresionante colecții de ceai purtând pe ele marca Bridgerton. A urmat LaRue 1680, tot în Statele Unite, iar mai nou o companie italiană a intrat și ea în joc.

Este vorba de compania Pompadour, care a lansat recent marca de ceaiuri Sir Winston Tea, care își propune să valorifice potențialul comercial la ritualului ceaiului și să atragă fanii serialului, în contextul în care se pregătește lansarea pe piață a celui de al patrulea sezon.

O linie de ceaiuri negre inspirată de estetica Regency

Colecția include diverse amestecuri aromatice de ceai negru, concepute pentru a evoca atmosfera și farmecul serialului. Ambalajul reia elemente iconice ale stilului Regency: trăsuri, motive florale și detalii grafice inspirate din tapițeriile epocii, cu un omagiu adus reginei Charlotte printr-o coroană decorativă. Fiecare pachet conține și o scrisoare dedicată consumatorilor. În colecție sunt incluse următoarele amestecuri aromatice, prezentate de compania producătoare la lansare după cum urmează:

Cookies, zmeură și vanilie

O noutate inspirată din eleganța atemporală a universului Bridgerton: un amestec armonios de note dulci și fructate, unde savoarea de cookies, zmeură și vanilie se contopește cu caracterul catifelat al ceaiului negru.

Caramel și frișcă

O încântare de la prima înghițitură, care reușește să evoce atmosfera unei recepții în casa Bridgerton. Ceaiurile negre cele mai fine întâlnesc cremozitatea mou, caramel cu frișcă, generând astfel un echilibru între tradiție și inovație.

Ghimbir și lămâie

Un amestec rafinat care combină forța ceaiului negru cu prospețimea lămâii și căldura picantă a ghimbirului. O simfonie de arome de savurat printre porțelanuri fine și priviri discrete, perfectă pentru ceaiul de la ora cinci în pur stil Regency.

English Breakfast

Ceaiul emblematic al tradiției engleze, care te duce cu gândul la decorurile rafinate ale epocii victoriene. De savurat în mijlocul conversațiilor de vreme rece, la gura sobei.

Colecția mai include și o cutie cadou cu șase amestecuri de ceai negru în diferite combinații aromatice. Detaliul cel mai interesant: fiecare cutie include o scrisoare adresată clienților, în forma unei invitații de a descoperi noua colecție. Se pot achiziționa, toate, de pe marile situri de ecommerce, eventual ca dar de Crăciun pentru cei dragi pasionați de ceaiuri aromate.