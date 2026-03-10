Întrebarea dacă este mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă pare simplă, dar răspunsul nu este deloc universal. Un material publicat de Fox News, pe baza opiniei dieteticienei Tanya Freirich, arată că temperatura apei contează mai ales în funcție de scop: hidratare, confort digestiv, efort fizic sau controlul apetitului. Concluzia de bază este că nu există o variantă ideală pentru toată lumea și în orice moment.

Articolul pornește de la ideea, foarte populară online, că apa rece ar ajuta mai mult la slăbit. Potrivit experților, efectul există, dar este foarte mic. În primele 90 de minute după consum, consumul energetic crește doar marginal, cu aproximativ 2,9% după apă rece și 2,3% după apă la temperatura camerei. Cu alte cuvinte, diferența nu este suficientă pentru a transforma apa rece într-un instrument real de scădere în greutate.

În schimb, apa rece poate avea avantaje clare în alte situații. În timpul exercițiului fizic sau pe vreme foarte caldă, lichidele reci pot ajuta la scăderea temperaturii centrale și pot susține performanța și rehidratarea. Cleveland Clinic și Medical News Today notează că apa mai rece este adesea o alegere bună pentru hidratare. De asemenea, poate fi utilă mai ales după efort, când corpul încearcă să se răcorească.

Apa caldă, bună pentru digestie

Apa caldă sau călduță este, în schimb, mai des asociată cu confortul digestiv. Sursele medicale citate în rezultatele de căutare arată că aceasta poate ajuta unele persoane să se simtă mai bine când au congestie, disconfort gastric sau constipație și poate avea și un efect mai relaxant. Healthline notează că apa caldă poate susține hidratarea la fel ca apa rece. De asemenea, poate contribui la ameliorarea congestiei și a digestiei. Alte surse spun că este adesea preferată dimineața sau înainte de masă de cei care caută confort intestinal.

Mai există și un criteriu simplu, dar important: ce poți bea mai ușor și mai constant. Pentru hidratarea de zi cu zi, multe surse tratează apa la temperatură moderată sau ușor rece drept opțiune practică și bine tolerată. Asta pentru că obiectivul principal rămâne cantitatea totală de apă consumată, nu temperatura ei.

Există, totuși, și câteva limite. Apa foarte rece poate accentua disconfortul la unele persoane cu probleme esofagiene. Iar băuturile prea fierbinți pot irita țesuturile. Specialiștii atrag atenția că apa foarte fierbinte trebuie evitată, inclusiv din cauza riscului de arsuri și a asocierii temperaturilor foarte ridicate cu afectarea mucoasei orale și esofagiene.

Apa rece nu este o scurtătură serioasă pentru slăbit, iar apa caldă nu este un remediu universal. Prima poate fi mai utilă pentru răcorire și efort, a doua pentru confort digestiv și relaxare. În rest, cea mai sănătoasă alegere este, de cele mai multe ori, apa pe care o bei suficient și fără disconfort.