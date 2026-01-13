Decizia a fost luată ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfășurate la Barajul Stânca-Costești de către Administrația Națională Apele Române-Exploatarea Complexă Stânca Costești.

De aici se realizează captarea și transportul apei brute către Stația de pompare.

Pe durata desfășurării acestor lucrări, furnizarea apei potabile va fi sistată către utilizatorii din orașul Ștefănești, orașul Săveni, precum și din comunele: Adășeni, Albești, Avrămeni, Călărași, Coțușca, Dângeni, Dobârceni, Durnești, Drăgușeni, Hănești, Hlipiceni, Manoleasa, Mihălășeni, Românești, Răuseni, Santa Mare, Știubeni, Todireni, Trușești, Ungureni și Vlăsinești.

Barajul Stânca-Costeşti este cea mai mare construcție hidrotehnică din România cu rol în managementul inundațiilor, precizează Apele Române.

”Ca să realizați anvergura și importanța ei, aceasta are cea mai mare capacitate de stocare dintre toate lucrările, reușind să acumuleze un volum de peste 1 miliard de mc de apă. În anii 2008, 2010 și 2020, lucrarea a preluat în condiții de siguranță debite istorice cu o probabilitate de revenire de o dată la 100 de ani. În acest fel, populația care trăiește de-a lungul râului Prut a fost mai protejată de riscul inundațiilor”, precizează inbstituția.

Barajul este al doilea ca importanță după Porțile de Fier I, administrat de Hidroelectrica și al treilea din Europa, dacă nu luăm în calcul regiunile estice ale Rusiei.

Administrat împreună cu Republica Moldova, toate deciziile sunt luate în comun de către reprezentanţii celor două părţi.

Din partea României, lucrarea este administrată de către colegii noștri de la Exploatarea Complexă Stânca – Costeşti