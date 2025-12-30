Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) va participa din partea României, în calitate de organizaţie de finanţare, la apelul EUPAHW 2026 – principalul instrument strategic al Uniunii Europene dedicat consolidării sănătăţii şi bunăstării animalelor, a anunţat marţi instituţia, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Conform sursei citate, parteneriatul european EUPAHW (European Partnership on Animal Health and Welfare) are un rol esenţial în susţinerea siguranţei alimentare, protejarea sănătăţii publice, creşterea sustenabilităţii producţiei zootehnice şi reducerea utilizării antimicrobienelor, în deplină concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene asumate prin Animal Health Law, strategia Farm to Fork şi Pactul Verde European.

“Participarea ANSVSA la EUPAHW reflectă angajamentul nostru ferm de a conecta politicile publice şi activitatea de reglementare cu cercetarea ştiinţifică aplicată. Este un pas important pentru ca România să fie parte activă în definirea soluţiilor europene privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, cu impact direct asupra siguranţei alimentare şi sănătăţii publice”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

Apelul EUPAHW 2026 finanţează proiecte transnaţionale de cercetare şi inovare, cofinanţate de Uniunea Europeană şi de organizaţii naţionale de finanţare din 24 de state membre şi asociate.

Proiectele pot fi depuse în cadrul a două domenii tematice majore: bunăstarea animalelor (Animal Welfare) – evaluare, transport, sacrificare, metode umane şi tehnologii de monitorizare şi prevenirea şi controlul bolilor (Prevention & Control) – vaccinuri, tratamente, diagnostic, creşterea rezilienţei biologice şi reducerea utilizării antimicrobienelor, menţionează sursa citată.

Procesul de selecţie se desfăşoară în două etape – pre-propuneri şi propuneri complete – iar evaluarea este realizată de un panel internaţional de experţi, care stabileşte clasamente distincte pentru fiecare domeniu tematic.

Conform sursei citate, ANSVSA va aloca fonduri din bugetul naţional, va aplica regulile naţionale de eligibilitate şi va respecta clasamentele stabilite la nivel european. În conformitate cu procedurile apelului, ANSVSA poate decide finanţarea proiectelor strict în limita bugetului disponibil şi în funcţie de priorităţile naţionale, fără riscuri juridice sau financiare, păstrând controlul asupra eligibilităţii naţionale.

“Participarea ANSVSA la EUPAHW 2026 consolidează poziţia instituţiei în arhitectura europeană de guvernanţă a sănătăţii şi bunăstării animalelor şi contribuie la orientarea cercetării ştiinţifice către nevoile reale de reglementare, supraveghere şi control. Totodată, acest demers facilitează accesul României la consorţii europene de cercetare de nivel înalt şi susţine aplicarea eficientă a legislaţiei europene în domeniu”, se mai arată în document.

Apelul EUPAHW 2026 este în prezent deschis, iar mecanismul de selecţie a fost clarificat pentru a asigura transparenţă şi conformitate juridică. ANSVSA a transmis documentaţia naţională necesară şi se află în etapa de informare a potenţialilor aplicanţi români, asigurând coerenţa şi eligibilitatea participării României, precum şi implicarea activă în procesul decizional la nivel european.

ANSVSA încurajează instituţiile de cercetare, universităţile şi actorii relevanţi din România să analizeze oportunităţile oferite de apelul EUPAHW 2026 şi să se implice activ în dezvoltarea de proiecte cu impact real asupra sănătăţii şi bunăstării animalelor.