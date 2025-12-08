Inspectorii ANSVSA au desfășurat luna trecută, o serie de acțiuni de verificare în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală. Controalele ANSVSA au vizat operatori din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum morărit, panificație, patiserie, producția de băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte categorii de produse alimentare.

La nivel național, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și cea a Municipiului București au realizat 10.055 de controale în unități din industria agroalimentară. Autoritatea a dat 122 de avertismente și 154 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.289.600 de lei.

Măsuri incluse în programul de supraveghere și control ANSVSA pentru 2025

Toate aceste acțiunile de verificare, desfășurate în cadrul Programului de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2025, au inclus evaluarea unor elemente esențiale precum:

• starea de întreținere și igienizare a spațiilor de manipulare a produselor alimentare;

• condițiile de prelucrare și depozitare a materiilor prime și produselor finite;

• respectarea procedurilor de autorizare, înregistrare și funcționare a unităților;

• trasabilitatea produselor, etichetarea și controlul dăunătorilor;

• implementarea sistemelor HACCP și derularea programelor de autocontrol.

Principalele neconformități identificate de ANSVSA

Inspectorii ANSVSA au descoperit mai multe problem, printre care:

• nerespectarea regulilor de igienă (spații, ustensile, utilaje, depozitare, autocontrol, protecții anti-insecte, contracte DDD, materiale de curățenie, prezență insecte etc.);

• deficiențe de documentare și implementare a procedurilor HACCP;

• neconformități privind etichetarea, ambalarea sau caracteristicile produselor;

• probleme în documentația de trasabilitate;

• neconformități privind pregătirea și starea de sănătate a personalului.

„Siguranța alimentelor este o responsabilitate pe care o tratăm cu maximă seriozitate. Controalele constante ne permit să identificăm și să prevenim din timp riscurile, astfel încât produsele care ajung pe masa consumatorilor să fie conforme și sigure. Ne vom continua eforturile pentru a asigura un nivel ridicat de protecție în întreg lanțul alimentar”, a declarat dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Consumatorii că pot apela gratuit Call Center-ul ANSVSA – 0800.826.787, disponibil din orice rețea de telefonie, pentru sesizări sau solicitări de informații privind siguranța alimentelor.