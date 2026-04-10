Rezerva de apă din sol va rămâne, în următoarele zile, în limite satisfăcătoare în cea mai mare parte a zonelor de cultură, conform prognozei de specialitate emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cu toate acestea, meteorologii semnalează că în Maramureș, în cea mai mare parte a Crișanei, precum și izolat în estul, nord-estul și sud-vestul Transilvaniei, dar și în nord-estul Banatului, conținutul de umiditate din sol va coborî la valori scăzute și chiar foarte scăzute.

În aceste regiuni se va înregistra secetă pedologică moderată și, pe alocuri, puternică, potrivit Agerpres.

„Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, local în nordul, vestul, centrul şi sudul Moldovei, centrul şi sudul Transilvaniei, izolat în nord-estul Banatului şi sud-estul Crişanei. Conţinutul de apă din sol va prezenta valori scăzute (secetă pedologică moderată) în Maramureş, în cea mai mare parte a Banatului şi a Crişanei, local în nordul, centrul şi estul Moldovei, nordul, centrul şi estul Transilvaniei. Aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-20 cm (ogor) se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în majoritatea zonelor de cultură. În Maramureş, cea mai mare parte a Crişanei, izolat în estul, nord-estul şi sud-vestul Transilvaniei, nord-estul Banatului, conţinutul de umiditate din sol se va situa în limite scăzute şi deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată şi puternică)”, spun specialiştii ANM

În condițiile agrometeorologice menționate, procesele de creștere și dezvoltare ale culturilor de toamnă, precum și ale speciilor pomicole și viticole, vor avea, în ansamblu, o evoluție normală, în special în zonele de câmpie.

Totodată, pe fondul temperaturilor mai scăzute ale aerului și solului din estul Transilvaniei și nordul Moldovei, ritmul proceselor vegetative va fi mai lent, existând izolat posibilitatea unor stagnări temporare ale vegetației. Uniformitatea culturilor va fi, în general, bună și medie, respectiv medie și slabă în cazul celor semănate tardiv.

Din punct de vedere fenologic, culturile de orz și grâu de toamnă vor finaliza formarea frunzei a treia (100%) la nivelul întregii țări, în funcție de epoca de semănat, condițiile pedoclimatice și tehnologia aplicată, continuând în același timp fazele de înfrățire (10–100%) și alungire a paiului (10–80%).

În sudul, vestul, estul și centrul țării, cultura de rapiță va parcurge etapele de dezvoltare a aparatului foliar (11–17 frunze) și alungire a tulpinii (10–100%), precum și fazele de butonizare (10–80%) și începutul înfloririi (10–30%).

În plantațiile pomicole, la speciile sâmburoase extratimpurii și timpurii (cais, piersic, cireș, vișin) vor continua procesele de înflorire și apariția primelor frunze, în timp ce la speciile semințoase (măr, păr, gutui) vor predomina fazele de înmugurire și dezmugurire.

Vița-de-vie va evolua preponderent în fazele de „plâns”, înmugurire și dezmugurire în majoritatea podgoriilor. Sfecla de zahăr, semănată pe suprafețe restrânse, se va afla în primele stadii de vegetație, respectiv germinare și răsărire (10–30%), iar la cartoful pentru consum vor continua lucrările de plantare în centrul, estul și sudul țării.

Culturile prășitoare, precum floarea-soarelui și porumbul, deja înființate, își vor continua fazele incipiente de vegetație (germinare și răsărire), în paralel cu desfășurarea lucrărilor de semănat.

În zilele cu precipitații, activitățile agricole specifice campaniei de primăvară — precum pregătirea patului germinativ, semănatul, tăierile și tratamentele în vii și livezi, fertilizările și erbicidările — vor fi întrerupte temporar.

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) formulează și o serie de recomandări pentru perioada următoare: pregătirea patului germinativ și realizarea lucrărilor de semănat sau plantat pentru culturile de primăvară (floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, porumb, cartof); continuarea și, acolo unde este cazul, finalizarea însămânțărilor pentru culturile din prima epocă (borceag, mazăre, ovăz, orzoaică, lucernă etc.); aplicarea fertilizării faziale la cerealele de toamnă, utilizând îngrășăminte minerale complexe; desfășurarea lucrărilor de întreținere, precum combaterea buruienilor și tratamentele fitosanitare, atât la culturile de câmp, cât și la speciile pomi-viticole; realizarea rigolelor de scurgere pentru eliminarea excesului de apă de la suprafața solului, în special pe terenurile agricole cu drenaj deficitar.

Potrivit prognozei agrometeorologice pentru intervalul 9–15 aprilie, vremea va fi, în general, mai rece din punct de vedere termic, în cea mai mare parte a teritoriului agricol. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între -1 și 13 grade, valorile fiind mai scăzute decât normalul perioadei, cu abateri negative de 1 până la 6 grade la nivel național.

Temperatura maximă a aerului va varia între 4 și 17 grade la scara întregului teritoriu agricol.

Valorile minime vor fi cuprinse între -7 și 8 grade în majoritatea regiunilor agricole, cele mai reduse temperaturi fiind așteptate în depresiunile din nord și centru, unde există condiții pentru apariția brumei și a înghețului superficial la nivelul solului.

La adâncimea de 5 cm, temperatura medie diurnă a solului va oscila între 5 și 12 grade în zonele de câmpie, fiind, în general, favorabilă pentru desfășurarea primelor faze de vegetație la culturile de primăvară semănate în epoca optimă, dar și pentru continuarea lucrărilor de semănat la speciile prășitoare.

În același interval sunt așteptate precipitații locale, predominant sub formă de ploi, dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), însoțite de intensificări temporare ale vântului, în aproape toate regiunile țării.