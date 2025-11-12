Aplicațiile de livrare, mesele gata preparate și rețetele simplificate preiau controlul asupra bucătăriilor noastre, iar omenirea riscă să piardă una dintre cele mai esențiale abilități de viață: gătitul, scrie The Telegraph.

Într-o zi ploioasă de luni, într-un supermarket Waitrose din Londra, clienții intră în grabă și se opresc direct la raionul cu mese gata pregătite. Mulți pun în coș un pui piri-piri pentru friteuza cu aer cald, un plic de orez cu gătire în două minute și câteva bucăți de dovleac cubulețe. În timp ce fac cumpărături, curierii Uber Eats și Deliveroo așteaptă comenzile pentru a le livra celor care lucrează de acasă.

O scenă banală, dar care spune multe despre relația noastră cu mâncarea în 2025: am ajuns să prețuim comoditatea mai presus de orice.

Raioanele supermarketurilor britanice reflectă clar această schimbare. În 2025, gătitul „de la zero” este înlocuit de soluții rapide: legume curățate și tăiate, pui gata condimentat „touch-free”, sosuri „aproape ca făcute în casă” și o varietate impresionantă de orezuri pre-fierte. Până și clasicul pui crud a fost transformat într-un produs sigilat în pungă, pe care îl poți găti fără să-l atingi.

În 2018, Sainsbury’s a lansat ambalajele „fără atingere” pentru generațiile tinere, după ce 37% dintre mileniali au declarat că se tem să atingă carnea crudă. „Aceste pungi le permit oamenilor, mai ales celor care nu au timp, să rupă ambalajul și să pună carnea direct în tigaie fără să o atingă”, anunța retailerul atunci.

Conveniența are însă un preț: ceapa tocată costă cu 30% mai mult decât cea întreagă, iar un pui pre-condimentat este mai scump decât unul simplu.

De la ouă fierte și piure de cartofi gata făcute, până la brânză rasă sau carne gătită parțial, rafturile vin cu o ofertă variată pentru cei care nu vor (sau nu mai știu) să gătească.

„Problema este că trebuie să te ocupi de cină în fiecare seară”, scria jurnalista Rachel Sugar în The Atlantic, descriind fenomenul „benzii de alergare a cinei”. Este o rutină de care nu putem scăpa, dar care, pentru mulți, a devenit o corvoadă în locul unei plăceri.

Rețetele abundă pe TikTok și YouTube, dar ele sunt adesea despre estetică, nu despre tehnică

Deși gătitul acasă a fost odinioară o abilitate esențială, astăzi mulți îl privesc ca pe o activitate opțională.

Supermarketurile confirmă tendința: Waitrose a raportat o creștere de 26% a vânzărilor de mâncăruri gata preparate, iar Tesco a lansat recent o gamă de „preparate cu gust de restaurant”. Potrivit unui studiu realizat de companie, „aproape 30% dintre britanici recunosc că au încercat să prezinte mâncarea cumpărată de la supermarket drept gătită acasă”.

Totuși, interesul pentru gătit nu a dispărut complet. Rețetele abundă pe TikTok și YouTube, dar ele sunt adesea despre estetică, nu despre tehnică.

„Am sărit peste bazele gătitului și am trecut direct de la bucătăria părinților la trendurile complicate de pe TikTok”, spune Poppy, 25 de ani. „Când gătesc pentru prieteni, nu contează gustul, ci cum arată”.

Jurnalista de 23 de ani care a scris vara trecută în i newspaper povestea: „În patru ani de când m-am mutat singură, pot număra pe degetele de la o mână de câte ori am folosit cuptorul. Gadgeturile care toacă ceapa sau friteuzele cu aer ne-au deprofesionalizat generația”.

„A ști să gătești nu e opțional, e o abilitate de viață”

Autoarea și jurnalista culinară Diana Henry avertizează că pierderea abilităților de a găti reprezintă „o criză reală”.

„Nu cred că ne dăm seama ce dezastru va fi dacă oamenii nu mai gătesc. Dacă cumperi doar mâncare de-a gata sau livrată, îți lași zilnic sănătatea și banii în mâinile altora. A ști să gătești nu e opțional, e o abilitate de viață”.

Henry consideră că pachetele de tip meal-kit pot fi o soluție temporară: „Îți pot da încredere și te pot învăța bazele gătitului”. Ea îl laudă și pe Jamie Oliver pentru efortul de a arăta publicului că „gătitul este realizabil”.

Totuși, Henry se teme că gadgeturile moderne „ne fură timpul petrecut în bucătărie” și că noile generații nu mai înțeleg bazele, cum ar fi simplul gest de a coace pulpe de pui sau de a fierbe o supă de legume.

Chef și autoare a 11 cărți de bucate, Claire Thomson privește lucrurile cu mai mult optimism, dar confirmă riscul: „Am devenit obsedați de ideea de «cinci ingrediente» și «15 minute». E nevoie uneori de viteză, dar dacă tot timpul gătești așa, dragostea pentru mâncare dispare”.

Ea subliniază că „există o recompensă financiară dacă cumperi un dovleac întreg, îl cureți și îl tai singur. Este mai ieftin și mai valoros”.

„A ști să gătești este la fel de important ca a învăța să înoți, să conduci sau să folosești un telefon”

În ciuda exploziei de gadgeturi, un lucru rămâne neschimbat: nicio masă la microunde nu poate reproduce bucuria de a-ți găti singur cina.

Gătitul nu înseamnă doar a obține un rezultat, ci și a te bucura de proces. „A ști să gătești este la fel de important ca a învăța să înoți, să conduci sau să folosești un telefon”, spunea Diana Henry.