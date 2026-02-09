Analiză: Consumatorii s-au crispat anul trecut, consumul stagnează

Creșterea consumului s-a „topit” anul trecut până aproape de stagnare. Datele statistice arată că pe întregul an 2025 creșterea consumului a fost cu numai 0,2% în comparație cu anul precedent, scrie RFI., citat de Economedia.
Economia românească a avut în ultimii ani fluctuații de creștere a consumului respectiv în anul 2024 a fost un plus cu 8,6%, în anul 2023, creșterea a fost cu doar 1,9%, iar în anul 2022, consumul a urcat cu 4,4%. Toate raportările sunt făcute la anul precedent.
România a mai avut scăderi de consum în criza economică din perioada 2009-2010 și în anul pandemiei. În rest, economia era obișnuită să trăiască din cifre mari ale consumului gospodăriilor. Din acest punct de vedere, anul trecut a adus o schimbare importantă și anume o economie care a fost obișnuită cu niveluri ridicate de consum a trecut rapid într-o zonă de stagnare. Consecințele sunt vizibile, în sensul că o dată cu consumul a încetinit drastic și ritmul creșterii economice.
„Evaporarea” consumului are însă și o parte bună: o creștere, în anul 2024, cu 8,6% arăta o supraîncălzire a economiei. Deja știm acest lucru din ceilalți indicatori economici din urmă cu doi ani: consumul a fost forțat de inundarea economiei cu bani publici.
