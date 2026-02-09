Analiză: Consumatorii s-au crispat anul trecut, consumul stagnează

Creșterea consumului s-a „topit” anul trecut până aproape de stagnare. Datele statistice arată că pe întregul an 2025 creșterea consumului a fost cu numai 0,2% în comparație cu anul precedent, scrie RFI., citat de Economedia.

Economia românească a avut în ultimii ani fluctuații de creștere a consumului respectiv în anul 2024 a fost un plus cu 8,6%, în anul 2023, creșterea a fost cu doar 1,9%, iar în anul 2022, consumul a urcat cu 4,4%. Toate raportările sunt făcute la anul precedent.