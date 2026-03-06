Românii consumă de patru ori mai multe portocale în sezonul rece decât în restul anului, iar citricele depășesc bananele în coșul de cumpărături. În același timp, crește interesul pentru somon și doradă, iar carnea de pui devine mai prezentă decât cea de porc. Acestea sunt câteva dintre concluziile ediției de iarnă a „Barometrului Gustului de Sezon”, realizat de Carrefour România și NielsenIQ.

Analiza urmărește preferințele alimentare ale românilor în sezonul rece și pornește de la metoda 5-4-3-2-1 pentru un meniu echilibrat, promovată de Carrefour și susținută de nutriționiști. Modelul propune includerea în alimentația săptămânală a cinci tipuri de legume, patru tipuri de fructe, trei surse de proteine, două porții de carbohidrați complecși și un tip de grăsime sănătoasă.

„Suntem în permanență conectați la tendințele de consum, iar Barometrul Gustului de Sezon este unul dintre instrumentele prin care punem accent nu doar pe observarea obiceiurilor de consum, dar și pe recomandări pentru a încuraja alegeri echilibrate în coșul de cumpărături. Ne uităm mereu la calitate, echilibru, raportul corect la prețuri, dar și mult mai atent la ceea ce înseamnă o dietă sănătoasă – cum mâncăm în sezon, cu respect față de producția locală, tradiția culinară, dar și necesarul de nutrienți pentru mesele noastre. Continuăm să ne concentrăm pe produse proaspete și ultra-proaspete, pe produse marcă proprie de foarte bună calitate și pe parteneriate solide cu producători locali, astfel încât oferta din magazine să reflecte preferințele consumatorilor și opțiuni variate pentru o nutriție sănătoasă”, afirmă Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce, membru al Comitetului Executiv Carrefour România.

Cartofii conduc topul legumelor

Potrivit datelor NielsenIQ, cartofii rămân leguma preferată în sezonul rece. În magazinele Carrefour, interesul a crescut pentru cartofii albi românești și pentru cartofii violet, vânzările acestora fiind cu peste o treime mai mari în iarna anului 2025 față de sezonul precedent.

Roșiile continuă să fie prezente în coșul de cumpărături, în special cele ambalate. În portofoliul Carrefour se remarcă roșiile roz românești, roșiile cherry românești și de import, dar și roșiile prunișoare românești, cu creșteri de două cifre față de iarna anului anterior.

Ceapa rămâne un ingredient de bază. Consumatorii preferă ceapa galbenă, ceapa roșie românească și ceapa de apă, iar ceapa galbenă din programul Filiera Calității a înregistrat o creștere de peste o treime.

În perioada sărbătorilor de iarnă, castraveții sunt frecvent prezenți la mesele festive. În magazinele Carrefour, castraveții românești Fabio au avut vânzări cu peste jumătate mai mari decât în iarna precedentă.

Morcovii completează lista legumelor frecvent cumpărate, cu un interes tot mai mare pentru varianta baby. În același timp, crește consumul de salată în sezonul rece, inclusiv salata românească disponibilă tot anul și salata pak choi, mai căutată în această perioadă.

Citricele domină categoria fructelor

În categoria fructelor, bananele își mențin prezența constantă în coșul de cumpărături, iar în magazinele Carrefour sunt tot mai căutate și variante precum baby banane sau bananele plantain.

Merele rămân un produs important în sezonul rece. În iarna anului 2025 a crescut numărul unităților vândute pentru mere provenite din cooperativele Grădina Noastră din Zărand și Voinești, inclusiv soiurile Red Delicious, Idared, Golden, Gala și Granny Smith.

Portocalele sunt însă vedetele iernii. Vânzările cresc de patru ori față de restul anului, iar în portofoliul retailerului se remarcă portocalele roșii și portocalele maro, specifice sezonului.

Clementinele înregistrează cea mai mare creștere sezonieră, cu un volum de unități de aproximativ nouă ori mai mare iarna decât în restul anului.

Lactatele, ouăle și carnea de pui, principalele surse de proteine

În categoria proteinelor, lactatele se află printre cele mai frecvent cumpărate produse. În sezonul rece cresc vânzările de kefir, iaurt grecesc și smântână.

Carnea de pui devine mai prezentă în coșul de cumpărături decât carnea de porc.

Ouăle înregistrează cea mai mare creștere a numărului de unități vândute față de anul precedent, potrivit datelor NielsenIQ. În același timp crește ponderea ouălor bio și a celor cod 1.

Peștele rămâne prezent la mesele de iarnă. Atât peștele marinat, cât și somonul și dorada au câștigat teren în iarna anului 2025 față de aceeași perioadă din anul anterior.

Pâinea și cerealele integrale, baza carbohidraților

În categoria carbohidraților complecși, pâinea înregistrează o ușoară creștere a vânzărilor în sezonul rece. Conform sursei citate, sunt tot mai căutate variantele cu etichetă curată, precum pâinea țărănească sau pâinea din grâu durum.

Cerealele integrale, în special cele de ovăz, rămân printre preferințele consumatorilor. În portofoliul retailerului, produsele BIO din această categorie au înregistrat creșteri de două cifre.

Uleiul de floarea-soarelui rămâne grăsimea preferată

În ceea ce privește grăsimile, uleiul de floarea-soarelui rămâne produsul cel mai frecvent cumpărat iarna, urmat de uleiul de măsline și de uleiuri speciale precum cel de susan.

Semințele și mixurile de semințe au înregistrat o creștere de aproximativ 5% a unităților vândute în sezonul rece față de restul anului, potrivit NielsenIQ.

„Sezonul rece solicită suplimentar organismul, iar menținerea echilibrului nutrițional devine esențială pentru susținerea imunității și a nivelului de energie. Citricele bogate în vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, legumele rădăcinoase furnizează fibre și minerale importante, iar proteinele de calitate din lactate, ouă și pește susțin masa musculară și procesele de refacere. Un aport adecvat de grăsimi sănătoase, precum cele din uleiul de măsline sau din semințe, sprijină echilibrul metabolic. Mesele regulate și varietatea alimentară rămân factori-cheie în această perioadă. Prin aplicarea metodei 5-4-3-2-1 pentru un coș echilibrat, cumpărăturile și organizarea meselor săptămânale devin mai clare și mai ușor de gestionat”, afirmă Dr. Mihail Pautov, medic și educator pentru un stil de viață sănătos.

„Iarna aduce în retail o schimbare vizibilă a obiceiurilor de cumpărare, cu o orientare atât către produse tradiționale, cât și către alegeri mai rafinate. Carnea de porc, consumul de portocale și cadourile din ciocolată rămân repere culinare definitorii pentru consumatorii români. Datele de retail audit ale NielsenIQ continuă să urmărească îndeaproape toate obiceiurile de consum, surprinzând modul în care tradițiile se păstrează, dar sunt completate de evoluții noi, precum creșterea interesului pentru fructe atipice sezonului, cum sunt căpșunile, pentru sortimente premium, de la hribi la asparagus sau pentru soluții practice precum legumele congelate, tot mai prezente în coșul de cumpărpturi al românilor.” afirmă Iulia Pencea, Director General NIQ Romania.