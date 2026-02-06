Autoritățile americane fac un nou pas spre reducerea coloranților sintetici din industria alimentară, conform CNN. Agenția pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a anunțat aprobarea utilizării colorantului natural „beetroot red”, obținut din sfeclă roșie, și extinderea aplicabilității extractului de spirulină în produsele alimentare. Decizia face parte din inițiativa „Make America Healthy Again”, care urmărește înlocuirea coloranților artificiali, derivați din petrol, cu alternative naturale considerate mai sigure. Potrivit FDA, numărul coloranților naturali aprobați în actuala administrație a ajuns la șase.

Beetroot red este disponibil sub formă de pudră sau lichid, având o nuanță roșu-violacee. Extractul de spirulină, obținut din alga Arthrospira platensis, are o culoare albastru-verzuie și era deja autorizat pentru o gamă largă de produse. Acestea includ bomboane, gumă de mestecat, glazuri, anumite produse lactate, cereale, condimente și băuturi alcoolice sau nealcoolice. Noua decizie permite utilizarea spirulinei în majoritatea alimentelor destinate consumului uman. Excepție fac formulele pentru sugari și produsele aflate sub controlul Departamentului american al Agriculturii.

Etichete mai clare pentru consumatori

FDA a mai anunțat că produsele colorate exclusiv cu pigmenți naturali pot fi etichetate cu mențiunea „fără coloranți artificiali”. Până acum, această afirmație era permisă doar alimentelor fără niciun fel de colorant adăugat. „Este un progres real”, a declarat secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr. Oficialul susține că măsura va ajuta companiile să renunțe mai ușor la coloranții sintetici pe bază de petrol și să adopte soluții naturale, considerate mai sigure.

Cei mai utilizați coloranți artificiali în SUA sunt roșu 3 și 40, galben 5 și 6. De asemenea, și albastru 1 și 2. Aceștia au fost asociați, în unele studii, cu riscuri pentru sănătate, inclusiv probleme neurocomportamentale la copii și efecte cancerigene observate la animale. Nutriționiștii explică faptul că acești coloranți au dominat piața deoarece sunt mai ieftini, mai stabili la temperaturi ridicate și mai ușor de standardizat în produsele ultraprocesate. Aceste avantaje tehnologice nu înseamnă însă că sunt necesari sau mai sănătoși.

Presiune legislativă din partea statelor

California a fost printre primele state care au deschis calea interzicerii coloranților sintetici. Statul a interzis deja roșu 3 și alți șase coloranți din alimentele destinate școlilor, cu aplicare din 2027. Alte 26 de state au urmat exemplul, adoptând sau propunând legi care limitează, interzic sau impun etichetarea coloranților artificiali. Unele dintre aceste inițiative au fost inspirate direct de pozițiile lui Robert F. Kennedy Jr.

FDA a anunțat că își propune eliminarea coloranților sintetici din sistemul alimentar american până în ianuarie 2027. Între timp, tot mai mulți producători și lanțuri comerciale au început să renunțe voluntar la acești aditivi. Printre companiile care au anunțat schimbări se numără Kraft Heinz, General Mills, PepsiCo, Nestlé, The Hershey Company, dar și mari retaileri precum Walmart sau Sam’s Club. Până la eliminarea completă, consumatorii sunt sfătuiți să verifice listele de ingrediente, unde coloranții artificiali pot apărea sub diverse denumiri tehnice. FDA subliniază că informarea rămâne, deocamdată, cea mai sigură metodă de diferențiere între produsele colorate natural și cele cu aditivi sintetici.