Trei acorduri de recunoaștere a vinovăției în dosare de dare de mită – o cutie de bomboane Raffaello, o cutie de bomboane Merci și circa 30 de ouă – au fost respinse de judecătorii din Vâlcea, care au apreciat că “valoarea derizorie a bunurilor remise nu poate caracteriza tipicitatea faptei de dare de mită”.
Bomboane, ciocolată și ouă de găină considerate mită de un procuror, care a cerut închisoare cu suspendare pentru cei care le-au primit/ Judecătorii au dispus respingerea acordurilor de recunoaștere a vinovăției
Foto: Profimedia