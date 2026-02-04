Articole / Reportaje

Bomboane, ciocolată și ouă de găină considerate mită de un procuror, care a cerut închisoare cu suspendare pentru cei care le-au primit/ Judecătorii au dispus respingerea acordurilor de recunoaștere a vinovăției

Redacția 4 februarie 0 comentarii
bomboane-ciocolata-si-oua-de-gaina-mita-respingere-acorduri-recunoastere-a-vinovatiei Foto: Profimedia

Trei acorduri de recunoaștere a vinovăției în dosare de dare de mită – o cutie de bomboane Raffaello, o cutie de bomboane Merci și circa 30 de ouă – au fost respinse de judecătorii din Vâlcea, care au apreciat că “valoarea derizorie a bunurilor remise nu poate caracteriza tipicitatea faptei de dare de mită”.

Citește articolul complet pe g4media.ro.

By Redacția

