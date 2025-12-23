Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 15–19 decembrie 2025, acțiuni de control în târgurile de Crăciun din întreaga țară, aplicând sancțiuni importante pentru neregulile constatate la comercianți.

În cadrul verificărilor realizate în târgurile de Crăciun, comisarii ANPC au controlat activitatea a peste 80 de operatori economici, constatând numeroase neconformități care afectează siguranța și informarea corectă a consumatorilor.

Ca urmare a abaterilor, autoritatea a aplicat:

41 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 231.000 de lei;

47 de avertismente;

Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 22.000 lei;

Oprirea temporară de la comercializare a unor produse, în valoare de peste 40.000 lei.

Principalele probleme identificate de comisarii ANPC au inclus:

Produse alimentare și nealimentare fără elemente de identificare și caracterizare;

Deficiențe de informare, precum lipsa traducerilor în limba română pentru compoziția articolelor textile;

Lipsa avertismentelor privind utilizarea lumânărilor;

Informare incompletă sau incorectă privind lista de ingrediente;

Produse finite și materii prime fără elemente de identificare necesare pentru trasabilitate.

Reprezentanții ANPC subliniază că aceste controale fac parte din efortul continuu al instituției de a proteja consumatorii și de a preveni comercializarea produselor care pot pune în pericol sănătatea publică sau care induc în eroare cumpărătorii.

„Siguranța și informarea corectă a consumatorilor reprezintă priorități pentru ANPC, mai ales în perioada sărbătorilor, când cererea pentru produse alimentare și cadouri crește semnificativ. Vom continua acțiunile de control și în următoarele săptămâni, pentru a ne asigura că târgurile respectă toate normele în vigoare”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

(Sursa: Mediafax)