Inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au verificat, în ultima săptămână din ianuarie, aproape 1.700 de laboratoare de cofetărie şi patiserie din toată ţara şi au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 3,451 milioane de lei, fiind emise 23 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) şi cinci Ordonanţe de Interzicere a Activităţii (OIA), transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în lunile ianuarie şi februarie, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor desfăşoară, etapizat, controale tematice la nivel naţional în unităţi din sectorul produselor alimentare de origine non-animală.

Unități de morărit și panificație, controlate

După acţiunile derulate anterior în unităţi de morărit şi panificaţie, în perioada 26 – 30 ianuarie 2026, controalele oficiale au vizat laboratoarele de cofetărie şi patiserie, unităţi înregistrate pentru siguranţa alimentelor, urmărindu-se respectarea condiţiilor de igienă, trasabilitate, etichetare şi conformitatea documentelor însoţitoare ale produselor alimentare.

În cadrul acestei etape, au fost verificate 1.674 de laboratoare de cofetărie şi patiserie iar în urma controalelor efectuate, inspectorii au aplicat 354 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3,451 milioane de lei, precum şi 168 de avertismente. Totodată, au fost emise 23 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) şi cinci Ordonanţe de Interzicere a Activităţii (OIA).

De asemenea, a fost dispusă reţinerea oficială a unei cantităţi de 257 kilograme de produse alimentare (cozonac, alune, nuci şi produse de patiserie), care au fost dirijate către neutralizare, valoarea acestora fiind de 9.833 de lei.

Abateri de la norme

În urma controalelor, au fost depistate o serie de neconformităţi, printre cele mai frecvente abateri identificate numărându-se: lipsa buletinelor de analiză pentru acrilamidă; monitorizări HACCP incomplete; evidenţierea necorespunzătoare a alergenilor; lipsa lotizării materiilor prime; etichetare incompletă a produselor finite şi semifabricatelor; deficienţe structurale ale spaţiilor; igienizare necorespunzătoare a suprafeţelor, instalaţiilor şi ustensilelor; depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; nerespectarea frecvenţei de prelevare a probelor din programul de autocontrol; grafice de temperatură neactualizate; echipaanament de protecţie incomplet; completarea incorectă a formularelor de igienizare.

“Cofetăriile şi patiseriile trebuie să funcţioneze în condiţii stricte de conformitate, iar ANSVSA va continua acţiunile de verificare pentru protejarea cetăţenilor şi creşterea responsabilităţii operatorilor din sectorul alimentar”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

De asemenea, în cadrul controalelor, au fost prelevate 205 probe pentru analize de laborator, conform Programului de supraveghere şi control, pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi a respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, aditivi, contaminanţi şi alte substanţe interzise.

“Acţiunile de verificare vor continua, conform calendarului stabilit, şi în alte sectoare alimentare de origine nonanimală, inclusiv în retail şi alimentaţie publică”, transmit reprezentanţii ANSVSA.