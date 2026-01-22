Un angajator din domeniul HORECA a fost amendat cu 15.000 de către inspectorii de muncă din cauza neînregistrării în noua platformă Reges-Online, procedură ce trebuia realizată până la finalul anului 2025, a informat joi, într-un comunicat transmis AGERPRES, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Olt, Cristian Ungureanu.

Inspectorii de muncă din muncă din judeţul Olt au controlat de la începutul anului, în cadrul unei campanii naţionale, 26 de angajatori din domeniile hoteluri şi alte facilităţi de cazare, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, constatând 24 de neconformităţi privind relaţiile de muncă şi 32 de neconformităţi privind sănătatea şi securitatea în muncă.

În urma verificările privind relaţiile de muncă, un angajator care nu a înregistrat documentele în noua platformă Reges -Online a fost sancţionat cu 15.000 lei. Alte neconformităţi constate de inspectorii de muncă au vizat tot aspecte legate de completarea sau transmiterea unor documente, cât şi privind salariile şi programul de lucru.

“Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă sunt: necompletarea şi netransmiterea în Registru a tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data accesării Reges-Online; completarea cu date eronate a registrului general de evidenţă a salariaţilor; neacordarea unui salariu de baza lunar brut mai mare decât salariul minim brut pe ţară pentru salariaţii care au mai mult de 24 de luni lucrate în cadrul societăţii; nerepartizarea programului de lucru pentru salariaţii cu timp parţial”, precizează sursa citată.

Verificările referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă s-au încheiat cu dispunerea unor măsuri de remediere şi aplicarea a 28 de avertismente, deficienţele vizând neinstruirea conform activităţii prestate, neverificarea periodică a echipamentelor şi necuprinderea în evaluare a tuturor riscurilor de sănătate şi securitate în muncă, conform activităţii prestate.