Zilele cu temperaturi foarte scăzute pun o presiune suplimentară asupra organismului. Corpul consumă mai multă energie pentru a-și menține temperatura internă, iar riscul de hipotermie crește, mai ales la persoanele vulnerabile. Alimentația și hidratarea pot face diferența între confort și probleme serioase de sănătate.

Direcția de Sănătate Publică Maramureș atrage atenția că prevenția începe cu alegeri corecte. „Recomandările sunt menite să prevină scăderea periculoasă a temperaturii corpului și să mențină o temperatură optimă”, transmit reprezentanții instituției.

Alimente și băuturi recomandate în zilele friguroase

Medicii recomandă consumul de alimente bogate în proteine și grăsimi nesaturate. Acestea oferă energie constantă și ajută organismul să producă căldură. Carnea slabă, peștele, ouăle și leguminoasele sunt surse bune de proteine. Ele susțin masa musculară și imunitatea. Grăsimile nesaturate, din ulei de măsline, nuci, semințe și avocado, contribuie la menținerea echilibrului metabolic.

Supele și ciorbele calde au un dublu rol. Hidratează și cresc temperatura corporală. În plus, furnizează săruri minerale utile în perioadele de efort și frig intens.

De asemenea, legumele gătite sunt mai ușor de digerat iarna, iar morcovii, cartofii, dovleacul și leguminoasele oferă fibre și energie. Cerealele integrale aduc carbohidrați complecși, care eliberează lent energia. „Consumați alimente bogate în proteine și grăsimi nesaturate”, recomandă DSP Maramureș.

Hidratarea rămâne esențială și iarna. Apa, ceaiurile calde și supele sunt cele mai bune opțiuni. Ceaiurile din plante pot contribui la încălzire și confort digestiv. DSP Maramureș recomandă, în caz de expunere la frig, consumul de băuturi calde nealcoolice. „Dacă persoana este conștientă, se pot oferi ceai sau supă”, precizează comunicatul. Lichidele calde susțin circulația și previn deshidratarea. Ele ajută și la menținerea temperaturii interne.

Ce trebuie evitat în perioadele geroase

Alcoolul este principala băutură de evitat. Deși creează senzația de căldură, alcoolul dilată vasele de sânge, astfel, căldura se pierde mai rapid și crește riscul de hipotermie. „Evitați consumul de băuturi alcoolice”, avertizează DSP Maramureș.

De asemenea, mesele foarte grele și bogate în grăsimi saturate pot îngreuna digestia și pot produce disconfort și oboseală. Alimentele ultraprocesate aduc puțini nutrienți reali.

Pe de alt parte, băuturile foarte reci pot accentua senzația de frig, pot provoca și iritații gastrice la persoanele sensibile.

Alte măsuri importante, amintite de medici

Specialiștii recomandă limitarea expunerii la frig și purtarea de îmbrăcăminte adecvată. Mâinile și picioarele trebuie protejate, iar umezeala trebuie evitată. Este importantă menținerea confortului termic în locuințe, dar sursele de încălzire trebuie supravegheate. Riscul de intoxicație cu monoxid de carbon este real.

Persoanele vulnerabile trebuie monitorizate. În caz de simptome, este necesară prezentarea la medic. Semnele de alertă includ frisoane intense, piele rece, confuzie și somnolență. În formele severe, pot apărea dificultăți de vorbire și respirație rară.

De asemenea, se recomandă evitarea deplasărilor pe distanțe lungi. „Evitați deplasarea pe porțiunile de drum acoperite cu gheață, pentru prevenirea căzăturilor şi astfel a fracturilor. În cazul în care este necesară deplasarea în spații deschise, este recomandat să vă îmbrăcați şi să vă încălțați adecvat – utilizați căciuli, mănuși, fulare, îmbrăcăminte şi încălțăminte călduroase”, mai recomandă DSP.