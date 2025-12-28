Creșterea în greutate în sezonul sărbătorilor de iarnă este frecventă, dar nu inevitabilă. Potrivit today.com, poți rezolva problema îngrășatului de sărbători folosind câteva strategii simple pentru a gestiona stresul, supraalimentarea și lipsa de motivație pentru mișcare.

Această perioadă a anului poate fi dificilă pentru cei care doresc să slăbească sau care încearcă, pur și simplu, să își mențină o greutate sănătoasă.

Chiar și cei cu cele mai bune intenții pot fi dați peste cap de obstacolele care vin odată cu sezonul sărbătorilor — de la mai puțin somn și mai mult stres, la un program aglomerat și una sau două tăvi de prăjituri în plus.

Este normal să te îngrași de sărbători?

“Cercetările arată că o creștere în greutate este ceva obișnuit în sezonul sărbătorilor, care se întinde, oarecum, din noiembrie până în ianuarie. Așadar, nu ești singur, dacă te regăsești anual în acest ciclu de excese și vezi câteva kilograme în plus pe cântar la început de An Nou. Nu este în totalitate vina ta: în această perioadă suntem tentați din toate direcțiile și avem mai puțin timp să ne concentrăm pe noi și pe sănătatea noastră. Și toată lumea slăbește puțin regulile și se bucură de mai multe indulgențe de sărbători — inclusiv eu! Dar asta nu înseamnă că îngrășarea de sărbători este inevitabilă. Dacă te simți anxios văzând cum cifra de pe cântar crește din nou, să știi că este posibil să rupi acest ciclu”, explică Stephanie Mansour, specialist în fitness.

De sărbători, menținerea greutății este esențială

“Această perioadă a anului nu este despre stabilirea unor obiective ambițioase. Nu este momentul pentru planuri de antrenament consumatoare de timp sau reguli alimentare stricte. În schimb, îi încurajez pe oameni să se concentreze pe menținerea greutății, să păstreze mișcarea ca parte a rutinei lor într-o anumită măsură și să iasă din perioada sărbătorilor simțindu-se în control asupra alegerilor și corpului lor”, spune Mansour.

De sărbători, fă-ți rutina de antrenament mai ușoară

Dacă ai avut până acum un program constant de antrenament, nu lăsa sezonul sărbătorilor să îl perturbe. Acceptă însă că antrenamentele vor arăta diferit. Mulți dintre, noi pur și simplu nu avem timp acum pentru un antrenament de o oră.

“În loc să încerci să te angajezi într-un plan care consumă mult timp și care, în final, nu se întâmplă, te încurajez să adopți regula de 50%. Uită-te la programul tău obișnuit de antrenament și înjumătățește-l! Te antrenezi patru zile pe săptămână? Acum vor fi două. Antrenamentele tale de forță durează 30 de minute? Acum vor dura 15”, recomandă Mansour.

Poate fi mai puțină activitate decât ești obișnuit, dar ceea ce contează este că te miști constant și ajuți la compensarea aportului alimentar mai mare din această lună.

De sărbători, planifică-ți mesele și antrenamentele

Privește calendarul la începutul fiecărei săptămâni și notează zilele în care știi că vei face excese – cum ar fi o petrecere, un schimb de prăjituri sau o cină în familie, unde nu poți controla meniul.

În aceste zile, ajustează-ți alimentația și planul de mișcare. Ușurează micul dejun și prânzul și umple-le cu multe legume și proteine slabe. Programează și antrenamente în aceste zile.

“Mișcarea – chiar și o plimbare sau un antrenament scurt de forță – va arde câteva calorii în plus, va stimula metabolismul și te va pune într-o stare mentală bună pentru a face alegeri de care să te simți bine mai târziu”, ne sfătuiește Mansour.

De sărbători, mănâncă ce îți dorești, dar fii atent la porții

Moderația este mai bună decât privarea pe termen lung. Așa că, atunci când vezi un platou cu mâncarea sau desertul tău preferat de sărbători, nu te restricționa – doar fii atent la porții.

Acest lucru este esențial pentru a te bucura de alimentele tale preferate (fără să te simți privat) și fără să te simți balonat, prea plin sau vinovat. Recomand să iei o porție, să o savurezi, apoi să te ridici de la masă și să te îndepărtezi de mâncare. Bea un pahar cu apă, fă o plimbare scurtă sau bucură-te de compania celor din jur.

Dacă mai târziu, în cursul serii, îți dorești încă o porție, atunci mergi înainte! Dar, de cele mai multe ori, pofta de a mânca în exces va fi trecut deja.

De sărbători, încetinește ritmul

Stresul are un impact major asupra corpului, de la perturbarea somnului până la declanșarea poftelor. A-ți lua timp, pe parcursul zilei, pentru a încetini ritmul, poate face minuni pentru menținerea stresului sub control.

Totuși, într-un sezon atât de aglomerat, în care suntem trași în toate direcțiile, acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut. De aceea, ideal este să aveți la îndemână mici trucuri care să vă ajute să luați o pauză rapidă atunci când vă simțiți copleșiți.

“Respirația „în cutie” este o metodă excelentă pentru a-ți calma sistemul nervos oriunde: la aeroport, printre mulțimile de la cumpărături sau în timpul unei discuții aprinse de sărbători. Inspiră timp de patru secunde, ține aerul patru secunde, expiră patru secunde, ține din nou patru secunde și repetă. Vei simți cum corpul își eliberează tensiunea după doar câteva cicluri”, recomandă Mansour.

De sărbători, bea mai multă apă

Ciocolată caldă, vin, cidru de mere… cine mai are timp de apă? Majoritatea oamenilor uită să bea suficientă apă când sunt ocupați (și cu toții suntem în această perioadă!), dar acesta este cel mai simplu mod de a preveni supraalimentarea.

Alege o sticlă reutilizabilă pe care să o poți lua ușor cu tine. Dacă o ai la îndemână, este mult mai probabil să bei apă și să rămâi hidratat.

“Pe lângă faptul că bei apă pe tot parcursul zilei, fă din apă băutura ta principală la mese. Eliminarea caloriilor în exces din băuturi va ajuta la echilibrarea unor calorii suplimentare pe care le consumi din alimente (și din acele băuturi „răsfăț”, atunci când le savurezi). În plus, hidratarea ajută și la menținerea stării de spirit și a nivelului de energie – lucruri de care avem cu toții nevoie în această perioadă a anului!”, ne sfăruiește specialista în fitness.