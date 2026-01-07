Tot mai mulți europeni aleg să renunțe temporar la alcool, în inițiativa cunoscută sub numele de Dry January. Participanții spun că beneficiile apar rapid. Dorm mai bine, au mai multă energie, se simt mai echilibrați psihic. În plus, economisesc bani.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pauza de la alcool devine și un exercițiu de autocontrol. Mulți descoperă cât de des consumau fără să își dea seama. Alții își schimbă obiceiurile sociale. Ieșirile nu mai sunt centrate pe băutură.

Conștientizarea tinerilor și riscul de agresiuni

În Franța, percepția asupra alcoolului se schimbă. Tinerii devin mai conștienți de riscuri, iar abuzul nu mai este privit ca un gest acceptabil, mai ales în rândul tinerelor femei. Consumul excesiv duce la pierderea controlului, apar goluri de memorie și pot apărea conflicte. Uneori apar situații periculoase. Mulți tineri spun că s-au săturat să își gestioneze prietenii care au băut prea mult. „Când bem prea mult, nu mai profităm de moment”, explică Mickaël Naassila, cercetător la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală și președintele Societății franceze de adicție la alcool.

O anchetă realizată în rândul studenților arată o legătură directă între alcool și agresiuni. Între 40% și 50% dintre cazurile de agresiune sau hărțuire sexuală sunt asociate consumului de alcool. Specialiștii spun că alcoolul reduce capacitatea de autocontrol, scade vigilența și crește impulsivitatea. Aceste efecte pot amplifica situații tensionate.

Pentru autorități, prevenția rămâne esențială. Campaniile de informare încearcă să schimbe comportamentele, accentul fiind pus pe responsabilitate.

Accidentele rutiere, o problemă majoră

Alcoolul la volan este una dintre principalele cauze de mortalitate rutieră în Franța. În perioada sărbătorilor, riscul crește, deoarece consumul este mai frecvent și deplasările sunt mai numeroase. Guvernul finanțează campanii de conștientizare cu mesajul simplu: „Nu lăsa pe nimeni să conducă după ce a băut”.

Totuși, legislația franceză permite un nivel redus de alcool la volan. Este permis consumul unui pahar de bere înainte de a conduce. Mickaël Naassila consideră că aceasta este o problemă. El spune că mesajul devine ambiguu pentru populație.

De ce Dry January prinde mai greu în Franța

În Marea Britanie, agenția de Sănătate Publică susține oficial campania Dry January încă din 2015. Inițiativa este promovată la nivel național, iar rezultatele sunt vizibile. În Franța, sprijinul instituțional este mai redus. Campania este susținută mai ales de asociații și ONG-uri, dar specialiștii cer implicare publică mai fermă.

Pentru participanți, beneficiile sunt clare. Somnul se îmbunătățește, nivelul de energie crește, starea psihică se stabilizează, iar bugetul personal este mai ușor de gestionat.

Pentru societate, miza este mai mare. Scade riscul de accidente, se reduc comportamentele violente, crește responsabilitatea individuală. O lună fără alcool poate deveni un prim pas spre un stil de viață mai echilibrat.