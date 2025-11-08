Unul dintre preparatele vegetariene georgiene preferate este ajapsandali, o tocană incredibil de aromată, făcută din vinete și alte legume.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Este surprinzător de ușor de făcut, iar combinația de gusturi neprețuită.

În esență, ajapsandali este un preparat georgian care poate fi comparat cu tocana și zacusca noastră sau ratatouille-ul franțuzesc. Să savurăm ultimele legume de toamnă, în această mâncărică pe care poate fi servită atât caldă, cât și rece, ca fel principal vegetarian sau ca garnitură.

Ingrediente

2 vinete mari

4-5 roșii coapte

2 ardei grași (roșu și verde)

1 ceapă mare

4-5 căței de usturoi

100 ml ulei de floarea-soarelui sau de măsline

1 legătură de pătrunjel proaspăt

1 legătură de pătrunjel

1 ardei iute roșu mic (opțional, pentru cine dorește picant)

Sare și piper.

Preparare ajapsandali

Tăiați vinetele în cuburi mari. Puneți-le într-o strecurătoare, presărați sare și lăsați-le să stea aproximativ 30 de minute pentru a elimina amăreala. Clătiți-le și uscați-le bine. Coaceți-le rapid în cuptor și curățați-le de coajă.

Tăiați ceapa julien și ardeii grași în cuburi. Încălziți uleiul într-o oală mare sau o cratiță adâncă. Căliți ceapa până devine translucidă, apoi adăugați ardeii.. Gătiți-le timp de 5-7 minute.

Tăiați roșiile în cuburi sau folosiți roșii pasate și turnați-le peste legume. După 5 minute adăugați și vinetele tăiate mic.

Adăugați sare și piper. Dacă folosiți ardei iute, tăiați-l mărunt și adăugați-l acum. Acoperiți vasul și lăsați preparatul să fiarbă la foc mic spre mediu timp de 25-35 de minute, până când toate legumele sunt moi, iar sosul s-a îngroșat.

Cu 5 minute înainte de a opri focul, adăugați usturoiul zdrobit.

Luați vasul de pe foc și adăugați verdeața proaspătă tocată. Amestecați bine. Ajapsandali este de multe ori mai gustos a doua zi. Se poate servi cald sau la temperatura camerei, garnisit cu verdeață suplimentară.

Poftă bună!