Pe 12 iulie, Giovanni Bonardo, un crescător de vite din provincia Cuneo, o zonă de tradiție în creșterea vitelor din regiunea Piemonte, în Italia, a pierdut în câteva ore 47 de capete de animale. Pe cele mai multe le găsise deja moarte, iar altele, în agonie, pe pășunea unde mâncau iarbă zi de zi. Doar 20 s-au salvat, vaci și viței.

O tragedie care încă nu are o explicație: analizele Institutului Zooprofilactic Regional au exclus otrăvirea intenționată și nu au reușit să identifice cauza care, în câteva ore, a provocat moartea celor 47 de animale, scrie ziarul La Stampa.

„Acel episod mi-a afectat grav ferma. Am fost tentat serios să renunț. Dacă astăzi sunt încă aici, este datorită sprijinului atâtor prieteni și colegi, și solidarității instituțiilor, firmelor și oamenilor”, declară el acum în discuția cu reporterul. El spune că și-a revenit din șoc și a reușit să meargă înainte grație solidarității extraordinare de care au dat dovadă instituțiile locale și, alături de ele, întreaga comunitate.

„A fost un șoc”

Primăria din comuna sa de reședință a inițiat la acel moment o strângere de fonduri. Apoi, o altă familie de crescători de vite i-a dăruit lui Bonardo patru viței de rasă piemonteză, iar un comerciant de animale i-a oferit o vacă gestantă.

De asemenea, fundația Specchio dei tempi a ziarului La Stampa și filiala locală a Confagricoltura, una dintre cele mai mari organizații a agricultorilor italieni, au contribuit și ele apoi la refacerea efectivului de animale a lui Bonardo.

„Lumea agricolă s-a unit și a încercat să ajute un coleg – declară el. Acesta este cel mai frumos semn pe care îl poate oferi sectorul nostru. Chiar și birourile noastre au încercat să-l sprijine pe Bonardo, mai ales din punct de vedere birocratic. Nu putem permite ca o fatalitate să ducă la dispariția unei activități care există de decenii”, a ținut să spună Roberto Abellonio, directorul Confagricoltura Cuneo.

„În paralel, așteptăm noi analize, realizate în colaborare cu Universitatea din Bavaria, pentru a descoperi cauza mortalității. Trebuie să înțelegem, pentru ca să nu se mai întâmple încă o dată, nici mie, nici altor crescători”, mai explicat fermierul.

Prima suspiciune este legată de microalgele care s-ar fi putut dezvolta în apa bălților din care apoiu au băut apă animalele.