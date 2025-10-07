Sebastien Record, invitat la podcastul „Agricultura în schimbare”, este specialist în sănătatea solului și Country Manager Gaiago pentru România, Bulgaria și Moldova. De peste 20 de ani în România, Sebastien a ales să își dedice activitatea promovării agriculturii regenerative, în care solul devine elementul central al productivității.

Din Franța, în România: un drum marcat de agricultură

Sebastien a absolvit studii de agricultură în Franța, la o școală centenară dedicată formării inginerilor agronomi. După o perioadă ca atașat agricol al Ambasadei Franței, a decis să rămână în România, atras de potențialul agricol și de deschiderea fermierilor locali. În 2006 și-a fondat propria firmă de consultanță și, ulterior, a început să colaboreze cu companii care aduceau inovații tehnologice pentru fermieri.

„În România am găsit un mediu diferit față de Franța. Mulți fermieri de aici au intrat în agricultură după Revoluție, ca antreprenori, și sunt mult mai curioși și deschiși către inovație”, a spus el, în cadrul producției G4Food.

De ce este sănătatea solului esențială

Sănătatea solului, explică Sebastien, depinde în primul rând de echilibrul dintre microorganisme (ciuperci și bacterii) și de aportul de materie organică. În agricultură, ciupercile joacă un rol fundamental, creând o rețea subterană de hife (miceliu) care extinde capacitatea rădăcinilor de a absorbi nutrienți și apă.

„Problema este că, prin arătură repetată, prin folosirea excesivă a îngrășămintelor chimice și a fungicidelor, am distrus mare parte din aceste rețele invizibile, care dau viață solului”, explică el.

Astfel, multe terenuri agricole au ajuns să fie degradate, pierzându-și reziliența în fața schimbărilor climatice: secetă, temperaturi extreme, ploi abundente. „Când solul nu mai are porozitate și materie organică, apa nu se infiltrează, nu este reținută, iar culturile suferă imediat.”

Produsele Gaiago: stimularea vieții din sol

Compania Gaiago, pe care o reprezintă în România, dezvoltă produse menite să reactiveze microorganismele deja existente în sol. „Nu adăugăm microorganisme noi, ci le stimulăm pe cele prezente să se dezvolte și să colaboreze cu plantele”, spune Sebastien.

Un exemplu este NutriGeo, un produs care trezește ciupercile aflate în stare latentă și le oferă nutrienții necesari pentru a-și relua rolul în echilibrul solului. Rezultatele se văd rapid: sol mai afânat, o rețea radiculară mai dezvoltată, plante mai rezistente și, în final, randamente mai mari: de la câteva sute până la 700 kg/ha în plus, în funcție de cultură.

Cum îi convinge pe fermieri

Sebastien preferă să le facă o demonstrație practică fermierilor: el merge pe câmp, sapă în sol și caută „semnele de viață”: râme, porozitate, resturi vegetale descompuse.

„Dacă nu găsesc aceste semne, atunci le explic fermierilor că solul lor este bolnav. Și, la fel ca la oameni, fără un sol sănătos nu putem avea plante sănătoase și producții stabile.”

Agricultura viitorului

Pentru specialistul francez stabilit în România, agricultura regenerativă nu este doar o tendință, ci o necesitate. Agroforestry (integrarea arborilor pe terenuri agricole), stimularea microorganismelor și reducerea dependenței de chimicale sunt pași esențiali pentru fermierii care vor să facă față schimbărilor climatice și să asigure sustenabilitatea fermelor.

„Ne-am îndepărtat prea mult de sol și de ecosistemele lui. Acum e timpul să ne reconectăm, pentru că sănătatea solului înseamnă reziliența agriculturii și viitorul fermierilor”, conchide Sebastien Record, la podcastul ”Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.