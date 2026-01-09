Mii de agricultori polonezi au început vineri marşuri de protest la Varşovia împotriva acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, o mobilizare care se va extinde în alte oraşe şi beneficiază de sprijinul preşedintelui Karol Nawrocki şi al guvernului premierului Donald Tusk, care amândoi s-au exprimat împotriva acestui tratat, deşi sunt în tabere politice opuse, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Acordul comercial între UE şi blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia) a fost aprobat vineri de UE prin majoritate calificată într-un vot preliminar. Polonia se numără printre cele cinci state membre ale UE care au votat împotriva acordului, celelalte patru fiind Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria, iar Belgia s-a abţinut.

Sute de tractoare care fuseseră parcate la periferia capitalei poloneze s-au îndreptat spre centrul Varşoviei imediat ce au fost anunţate rezultatele votului de la Bruxelles. Totuşi, poliţia a împiedicat tractoarele agricultorilor să intre în centrul oraşului, având în vedere interdicţia explicită emisă de primarul pro-european Rafal Trzaskowski (ce a pierdut anul trecut alegerile prezidenţiale), care a autorizat doar un marş pe jos. Dar şi acest marş a degenerat în ciocniri şi incidente violente.

Va fi sesizată Curtea Constituțională

Pe parcursul zilei, pe măsură ce veneau ştirile de la Bruxelles, mai mulţi membri ai guvernului polonez şi-au reafirmat opoziţia faţă de semnarea acordului cu Mercosur. La rândul său, preşedintele Karol Nawrocki, care s-a întâlnit în cursul dimineţii cu mai mulţi reprezentanţi ai sindicatelor agricole, a declarat că, pe lângă un proiect de lege pe care deja l-a propus “pentru a proteja funcţia productivă a zonelor rurale”, intenţionează să sesizeze Curtea Constituţională pentru a încerca să oprească implementarea acordului cu Mercosur în Polonia.

Negocierea acordului comercial între UE şi blocul Mercosur se desfăşoară încă din anul 1999. Aceste negocieri au fost conduse de Comisia Europeană în numele statelor UE. Germania, ţară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce ar înlesni accesul acestor produse pe piaţa sud-americană, acesta fiind şi un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE în virtutea acestui acord, situaţie care dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa, unde au avut loc de asemenea vineri noi proteste ale agricultorilor.