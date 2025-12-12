Agricultori greci au blocat vineri timp de câteva ore portul Salonic din nordul ţării, continuându-şi mobilizarea începută la sfârşitul lui noiembrie, transmite AFP, transmite Agerpres.

Premierul Kyriakos Mitsotakis i-a chemat vineri la dialog pentru ziua de luni, în speranţa de a pune capăt mişcării.

Agricultorii reclamă să le fie virate subvenţiile europene întârziate de un scandal de fraude dezvăluit în mai de Parchetul European şi asupra căruia se desfăşoară o vastă anchetă.

‘Luni după-amiază, la ora locală 17.00 (14.00 GMT), voi aştepta în biroul meu toată delegaţia ce va fi desemnată pentru a discuta, aşa cum am făcut-o în numeroase rânduri în trecut’, a declarat Mitsotakis într-un discurs în grupul parlamentar al partidului său, Noua Democraţie.

Agricultorii şi-au continuat barajele pe principalele axe rutiere ale ţării, mai ales în nord şi în centru, unde tractoare sunt staţionate pe kilometri pentru a cincea zi consecutiv.

Vineri dimineaţă, sute de tractoare au fost aduse în faţa intrării în portul Salonic, pentru un ‘blocaj simbolic’ de câteva ore în prezenţa unor importante forţe de poliţie, a consemnat un jurnalist al France Presse.

‘Guvernul trebuie să înţeleagă că suntem la capătul puterilor şi că trebuie să vină cu soluţii la problemele noastre imediat’, a declarat pentru AFP Nikos Apostolopoulos, 38 de ani, agricultor din Imathia, departament apropiat de Salonic.

‘Până acum nu am primit răspunsuri la revendicările noastre din partea guvernului, şi intenţia noastră este să ne înăsprim mobilizarea’, a avertizat un alt participant, Thomas Moschos.

Miercuri, sute de agricultori, cărora li s-au alăturat pescari, au blocat Volos, un alt port comercial din centrul ţării.

Luni, în Creta au izbucnit ciocniri între agricultori furioşi şi poliţie, iar aeroportul internaţional din Heraklion a fost ocupat de protestatari, ceea ce a provocat anulări şi întârzieri de zboruri.

Pus în dificultate, guvernul conservator a chemat de mai multe ori la încetarea perturbării securităţii şi a traficului rutier, portuar sau aeroportuar.

‘Orice protest trebuie să ţină cont de societate (…), să nu afecteze comerţul prin blocarea drumurilor, porturilor, aeroporturilor, care ne aparţin tuturor’, a afirmat premierul vineri.

Sindicatele agricultorilor urmau să se reunească în orele următoare pentru a da un răspuns invitaţiei şefului guvernului, potrivit presei.