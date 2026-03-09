Creșterea prețului la carburanți pune o presiune suplimentară pe fermele din România, exact în perioada în care începe campania agricolă de primăvară. Fermierii spun că scumpirea motorinei se adaugă unei serii de dificultăți acumulate în ultimii ani și amplifică incertitudinea din sector.

Iulia Blagu, fermier din județul Ialomița, a explicat pentru G4Food că orice majorare a costurilor este resimțită puternic în ferme, mai ales după mai mulți ani complicați pentru agricultură.

„Orice creștere a costurilor este văzută de un fermier ca o angoasă, ca încă un punct care se adaugă ultimilor 5-6 ani de dificultăți. De-abia ce ne străduim să optimizăm costurile, reducem, reducem evident. Toate practicile astea ne-au ajutat să supraviețuim. Pe de altă parte, în momentul în care un nou front, un nou război, iată, într-o țară importantă din punct de vedere al îngrășămintelor, al motorinei, se întâmplă un astfel de război, vine cu o și mai mare incertitudine, ori agricultura este deja măcinată de incertitudine și de volatilitate”.

Pentru a se proteja de eventuale scumpiri bruște, unele ferme încearcă să își asigure din timp combustibilul necesar lucrărilor de primăvară.

„Primul lucru pe care noi l-am făcut ca fermă, spre exemplu luni dimineață după ce războiul a pornit, a fost să dăm comandă de motorină astfel încât cel puțin partea de început al lucrărilor de primăvară să le avem acoperite. Vorbesc cu furnizorii noștri de motorină și în fiecare zi ne avertizează că prețul crește”.

În acest moment, spune fermierul, este dificil de estimat până unde ar putea urca prețul carburanților și cât timp vor mai putea fermele să suporte costurile.

„Este foarte greu de contorizat în acest moment sau de spus până unde va putea să crească, până unde noi vom putea să mai facem lucrările specifice pentru că la un moment dat depășești mult prea mult costul pe hectar”.

Situația devine și mai complicată pentru fermele care nu dispun de lichidități pentru a cumpăra combustibilul necesar.

„Sunt două variante. Există și varianta în care cumperi motorina cash, există și variante în care poți să cumperi motorina cumva la termen. Ce am făcut noi a fost să ne cumpărăm un bazin al nostru unde să depozităm o cantitate mai mare. Cred că nu ai în acest moment buffer reale de siguranță pentru un fermier care nu are banii pentru a achita motorină.”

În plus, accesul la finanțare a devenit mai dificil pentru fermieri.

„Sigur, sunt tot împrumuturile bancare, dar cred că mulți din domeniu știu că fermierii nu mai sunt la fel de bancabili, nu mai au capitalizare. Este o problemă în lanț. Iată momentul în care ajungem să ne întrebăm dacă mai putem să înființăm culturile de primăvară. Aici cred că este un moment de cotitură pentru multe ferme”.

În opinia fermierului din Ialomița, statul ar putea interveni temporar pentru a reduce presiunea asupra fermierilor, în special prin măsuri fiscale.