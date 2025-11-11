G4Food publică o serie de articole dedicate pieței produselor din carne procesată din România, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra evoluțiilor și provocărilor din sector. (Citește aici episodul 1….)

Piața locală de preparate din carne a înregistrat în primul semestru al anului 2025 o creștere de aproximativ 5% în valoare, determinată în principal de inflația prețurilor la produsele alimentare și de măsurile comerciale implementate de producători ca urmare a eliminării beneficiilor fiscale, a spus Angelica Șmil, Director General SALBAC S.A, pentru G4Food.

În acest context, consumatorii români manifestă un comportament din ce în ce mai prudent, orientându-se spre produse mai ieftine, ceea ce conduce, din păcate, la o depreciere a segmentului.

„Observăm o orientare spre produse mai ieftine”

Dinamica pieței reflectă un tipar de comportament similar crizei din 2012. Coșul mediu de cumpărături a început să scadă, consumatorii achiziționează mai puțin pentru cumpărăturile săptămânale, iar interesul pentru promoții a crescut semnificativ.

„Românii își consideră veniturile ca fiind insuficiente, deci observăm o orientare spre produse mai ieftine, fiind sacrificată calitatea, ceea ce, din păcate, conduce la o depreciere în sine a segmentului”, explică Angelica Șmil.

Totuși, aceste achiziții se realizează preponderent de la branduri românești consacrate, credibile, cu vizibilitate la raft. Remarcabilă este și creșterea interesului pentru produsele marcă privată ale retailerilor, sortimente ce depind într-o mare măsură de prețul avantajos pe care îl oferă, cât și o creștere a sub-segmentului de produse feliate.

Cele mai căutate salamuri în prezent sunt cele cu rezonanță românească în denumire

Conform cercetărilor de piață, categoria de crude-uscate este recunoscută de către consumatorii români ca fiind poziționată în vârful piramidei pieței de mezeluri – opțiunea cea mai sănătoasă, de încredere, care utilizează ingrediente de calitate superioară.

Măsurătorile de retail audit arată că cele mai căutate salamuri în prezent sunt cele cu rezonanță românească în denumire: Salamul de Sibiu, Salamul Sinaia, Salamul Bănățean și Salamul Uscat. Aceste patru sortimente totalizează aproximativ 50% din piața de salamuri crud-uscate.

„Cea mai recent definită ocazie de consum pentru preparatele crud-uscate a avut loc în cele mai multe cazuri în timpul săptămânii, predominant dimineața, la micul dejun, acestea fiind consumate cu pâine sau sub formă de sandvișuri. Cel mai des a fost ales de către consumatori Salamul de Sibiu, acesta fiind și sortimentul cu cea mai mare notorietate din piață”, precizează directorul general SALBAC.

Consumatorul care cumpără brandul AGRICOLA este unul educat, cu venituri medii spre superioare, atent la alimentație. Una din caracteristicile comportamentale predominante ale acestui target este faptul că inspectează lista de ingrediente și declarația nutrițională a produselor din piață.

„În 2025 am înregistrat pe anumite grupe chiar și creșteri de +40% față de anul anterior la prețul cărnii”

Presiunea fluctuațiilor de preț din amonte continuă să fie principala provocare cu care se confruntă producătorii. SALBAC a rămas fidel strategiei de vânzare a produselor crud-uscate premium, care se diferențiază printr-un conținut ridicat de materie primă, fiind vorba despre carne de calitate achiziționată din statele UE fără incidență de Pestă Porcină.

„În 2025 am înregistrat pe anumite grupe chiar și creșteri de +40% față de anul anterior la prețul cărnii (porc, vită, oaie)”, relevă Angelica Șmil. La aceste presiuni se adaugă majorarea costurilor cu energia, eliminarea facilităților salariale din sector, creșterea accizelor la carburanți și alte componente esențiale din structura totală de producție.

Păstrarea calității produselor implică asumarea riscului reducerii marjelor de profit, pe fondul creșterii continue a costurilor de producție.

Poziție de lider pe segmentul premium

Salbac SA, companie parte a Grupului Agricola specializată în producerea mezelurilor, deține o cotă de piață de 3% din piața totală a mezelurilor din România.

Categoria de salamuri crude-uscate reprezintă aproximativ 8% din totalul pieței mezelurilor din România. În această categorie premium și medium plus, Salbac este lider cu 25% cotă valorică, iar în segmentul Salam de Sibiu, brandul Agricola este lider detașat cu aproape 53% cotă de piață.

În ce privește portofoliul companiei pentru primul semestru al anului 2025, SALBAC înregistrează o menținere atât pe segmentul de salamuri crude-uscate (și chiar o creștere ușoară la Salamul de Sibiu Agricola), cât și pe segmentul de salamuri și specialități fierte-afumate/prospături (mici, cârnați).

„Ne concentrăm pe menținerea poziției de lider pe categoria de crud-uscate”

„Strategia SALBAC pentru perioada următoare este una de consolidare și adaptare continuă. Ne concentrăm pe menținerea poziției de lider pe categoria de crud-uscate și lider detașat pe produsul Salam de Sibiu. Dezvoltarea brandului Agricola rămâne o prioritate, prin menținerea unui standard ridicat de calitate, diferențiere în piață și adaptare constantă la cerințele clienților și consumatorilor noștri”, conchide Angelica Șmil.

Atât categoria de fierte-afumate, cât și cea de crude-uscate vor înregistra un trend relativ constant, similar celui din 2024. Contextul de piață determină ca feliatele și ambalările în gramaje mici să înregistreze performanțe mai bune în perioada următoare.

SALBAC se numără printre cei mai importanți producători de salamuri din România, alături de companii precum Cris-Tim, Caroli Foods Group sau Elit.

Acest articol face parte din seria „Piața salamurilor din România”, pe care G4Food o va publica în perioada următoare, analizând tendințele și dinamica principalilor producători din industrie.