Miercuri, 4 martie 2026, s-a lansat oficial înscrierea în primele trei programe din cadrul inițiativei Afaceri cu Rădăcini – Seeds of Change, dedicate micilor fermieri și antreprenorilor din comunitățile rurale și rome. Programele oferă, în mod gratuit, cursuri, coaching și sprijin pentru acces la finanțare cu o dobândă parțial subvenționată.
Pot accesa programele fermierii și antreprenorii aflați la început de drum sau cu o afacere deja dezvoltată, indiferent de forma de organizare a activității – de la producători agricoli individuali, SRL-uri și până la cooperative agricole.
Dezvoltat în parteneriat cu REDI – Roma Entrepreneurship Development Initiative, inițiativa este finanțată printr-un grant acordat de Council of Europe Development Bank (CEB), în cadrul InvestEU Blending Facility for Microfinance, cu sprijin din partea Uniunii Europene prin Programul ESF+.
Înscrierile pentru prima serie de programe au început, iar primele cursuri și întâlniri sunt organizate la Caracal, în data de 18 martie 2026. Locurile sunt limitate și cei interesați se pot înscrie onlinepe site-ul Patria Credit, unde sunt disponibile mai multe detalii despre cele trei programe:
Seria de programe va continua anul acesta cu cursuri fizice în Moldova și Dobrogea și noi teme de interes pentru antreprenori.
„Prin Afaceri cu Rădăcini, ducem educația financiară și sprijinul concret pentru finanțare mai aproape de fermierii și antreprenorii care au cel mai mult nevoie de ele. Vrem să oferim nu doar acces la credit și o dobândă subvenționată, ci și competențele necesare pentru a crește afacerea în mod responsabil.” – Raluca Andreica, Director General Patria Credit IFN.
„Acest program este un pas important pentru incluziunea economică reală în comunitățile rurale și rome vulnerabile. Alături de partenerii de la Patria Credit investim în oameni, competențe și oportunități pe termen lung” – Petrică Dulgheru, Director Executiv REDI
Proiectul Afaceri cu rădăcini se va desfășura în perioada 2025–2028, urmând să sprijine direct beneficiari din toată țara, prin intervenții structurate în programe dedicate de:
Proiectul beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene în cadrul Fondului InvestEU și al Programului ESF+, axate pe ocuparea forței de muncă, incluziune socială și dezvoltare economică durabilă.
