Miercuri, 4 martie 2026, s-a lansat oficial înscrierea în primele trei programe din cadrul inițiativei Afaceri cu Rădăcini – Seeds of Change, dedicate micilor fermieri și antreprenorilor din comunitățile rurale și rome. Programele oferă, în mod gratuit, cursuri, coaching și sprijin pentru acces la finanțare cu o dobândă parțial subvenționată.

Pot accesa programele fermierii și antreprenorii aflați la început de drum sau cu o afacere deja dezvoltată, indiferent de forma de organizare a activității – de la producători agricoli individuali, SRL-uri și până la cooperative agricole.

Dezvoltat în parteneriat cu REDI – Roma Entrepreneurship Development Initiative, inițiativa este finanțată printr-un grant acordat de Council of Europe Development Bank (CEB), în cadrul InvestEU Blending Facility for Microfinance, cu sprijin din partea Uniunii Europene prin Programul ESF+.

Înscrierile pentru prima serie de programe au început, iar primele cursuri și întâlniri sunt organizate la Caracal, în data de 18 martie 2026. Locurile sunt limitate și cei interesați se pot înscrie onlinepe site-ul Patria Credit, unde sunt disponibile mai multe detalii despre cele trei programe:

“Pregătește-ți ferma pentru finanțare” (program fizic și online) este oferit micilor fermieri care vor să își înțeleagă mai bine finanțele și să se pregătească pentru accesarea unui credit. Include cursuri de management financiar, coaching individual și dobândă subvenționată la accesarea unui credit “Crește și extinde-ți afacerea” (program fizic și online) este destinat antreprenorilor de etnie romă cu afaceri active care vor să se dezvolte, să își consolideze competențele de management, precum și să acceseze finanțare cu dobândă subvenționată pentru extindere. “Pornește o afacere formală” (program online) se adresează persoanelor de etnie romă care au o idee sau o afacere informală și vor să o transforme într-o afacere viabilă.

Seria de programe va continua anul acesta cu cursuri fizice în Moldova și Dobrogea și noi teme de interes pentru antreprenori.

„Prin Afaceri cu Rădăcini, ducem educația financiară și sprijinul concret pentru finanțare mai aproape de fermierii și antreprenorii care au cel mai mult nevoie de ele. Vrem să oferim nu doar acces la credit și o dobândă subvenționată, ci și competențele necesare pentru a crește afacerea în mod responsabil.” – Raluca Andreica, Director General Patria Credit IFN.

„Acest program este un pas important pentru incluziunea economică reală în comunitățile rurale și rome vulnerabile. Alături de partenerii de la Patria Credit investim în oameni, competențe și oportunități pe termen lung” – Petrică Dulgheru, Director Executiv REDI

Proiectul Afaceri cu rădăcini se va desfășura în perioada 2025–2028, urmând să sprijine direct beneficiari din toată țara, prin intervenții structurate în programe dedicate de:

training, coaching individual pentru constituirea sau dezvoltarea afacerii

sprijin, educatie financiară și facilitarea accesului la finanțare

acces la instrumente digitale, certificări și conectarea beneficiarilor la rețele comerciale și lanțuri valorice.

Proiectul beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene în cadrul Fondului InvestEU și al Programului ESF+, axate pe ocuparea forței de muncă, incluziune socială și dezvoltare economică durabilă.