Acordul comercial UE-Mercosur va putea fi aplicat provizoriu chiar și în situația în care o țară membră a blocului sud-american nu finalizează procesul de ratificare. Declarația a fost făcută de un oficial de rang înalt al Comisiei Europene, înainte de semnarea oficială a acordului, programată pentru sâmbătă la ora 17:00, ora Bruxelles-ului, în Paraguay.

„Avem posibilitatea de a aplica acordul provizoriu cu celelalte trei state membre Mercosur. Este ceva ce a fost negociat cu mult înainte, pentru a evita situațiile în care o țară ar putea bloca întregul proces”, a explicat oficialul european. Acest mecanism a fost introdus pentru a asigura continuitatea comerțului și pentru a proteja interesele strategice ale Uniunii Europene, în contextul competiției internaționale crescute, în special cu China și Statele Unite, în regiunea Americii Latine.

Beneficii economice și etape de aplicare

Acordul va include reduceri tarifare semnificative, aplicate gradual pentru anumite produse. De exemplu, liberalizarea importurilor de ulei de măsline se va desfășura pe o perioadă de 15 ani, iar vinul va fi liberalizat treptat în opt ani, reducând treptat tarifele care ajung în prezent până la 35%. În sectorul industrial, un exemplu concret este cel al mașinilor: pentru primele 50.000 de unități exportate, tariful va scădea de la 35% la 7,5% din prima zi, iar pentru cantitățile suplimentare, tariful va scădea la 25%.

Oficialii Comisiei Europene au subliniat că toate produsele alimentare importate vor continua să respecte cerințele sanitare și de siguranță ale UE, inclusiv limitele maxime de reziduuri pentru pesticide, care nu sunt negociabile și se aplică independent de acordul comercial. „Acordul Mercosur nu va schimba aceste reguli. Reducerea LMR-urilor pentru anumite produse este un proces independent, nu face parte din acord”, a explicat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Măsuri de protecție pentru fermierii europeni

Pentru a proteja agricultorii europeni, Comisia a pregătit mecanisme de salvgardare și contingente tarifare, care pot fi activate dacă importurile cresc peste pragurile stabilite și ar putea afecta prețurile interne. După trialogul parlamentar, pragul pentru activarea măsurilor de salvgardare a fost stabilit la 5%. „Aceste acțiuni generale vor sprijini cu adevărat sectorul agricol european în toate direcțiile, răspunzând preocupărilor fermierilor, inclusiv protecția produselor tradiționale și a indicațiilor geografice”, a mai adăugat oficialul.

Totodată, Comisia a precizat că aplicarea provizorie a acordului va putea începe după ce cel puțin o țară Mercosur îl va ratifica, urmând ca, ulterior, și celelalte state să fie incluse în măsura în care finalizează propriile proceduri parlamentare. Aceasta înseamnă că Uniunea Europeană va putea implementa rapid acordul comercial și de parteneriat, fără a fi blocată de întârzierile politice din unele state sud-americane.

Context strategic și geostrategic

Acordul UE-Mercosur nu este doar o inițiativă economică, ci și un instrument geostrategic. Oficialii europeni au subliniat că acordul va permite blocului comunitar să-și recâștige poziția în America Latină, unde prezența Chinei a crescut semnificativ în ultimii 20 de ani, în special în sectorul minier și al vehiculelor electrice. „Acest acord va contribui la consolidarea accesului nostru la materii prime și va sprijini tranziția verde și digitală, într-un context global marcat de politici protecționiste și competiție internațională”, a declarat un oficial al Comisiei Europene.

Președinta von der Leyen în vizită în Paraguay și Brazilia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află vineri la Rio de Janeiro, la începutul unei vizite în Brazilia și Paraguay, care se va încheia cu semnarea acordului comercial UE–Mercosur la Asunción. Semnarea pune capăt la 25 de ani de negocieri între UE și Mercosur, creând oficial una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care va cuprinde peste 700 de milioane de persoane.

Maroš Šefčovič, comisar pentru comerț și securitate economică, va călători de asemenea în Brazilia și Paraguay. Astăzi, la Rio de Janeiro, președinta von der Leyen se va întâlni cu președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva. Brazilia este un partener strategic pentru UE: de la comerț la combaterea schimbărilor climatice, UE și Brazilia și-au intensificat cooperarea, ceea ce a dus la inițiative importante, cea mai notabilă fiind chiar acordul comercial UE–Mercosur. După întâlnire, cei doi președinți vor susține declarații de presă în jurul orei 13:30, ora locală (17:30 CET). Declarațiile pot fi urmărite în direct pe EBS.

Sâmbătă, președinta von der Leyen va călători la Asunción. La sosire, împreună cu António Costa, președintele Consiliului European, se va întâlni cu președintele Paraguayului, Santiago Peña. Președinții von der Leyen și Costa vor participa apoi la ceremonia de semnare a acordului UE–Mercosur. Comisarul Šefčovič va semna acordul în numele UE. După ceremonie, președinta von der Leyen va participa la o conferință de presă, împreună cu președintele Costa și președintele Peña. Conferința poate fi urmărită în direct pe EBS în jurul orei 13:15, ora locală (17:15 CET).