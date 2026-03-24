Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de premierul Australiei, Anthony Albanese, au semnat, marți, un acord de liber schimb care asigură cooperarea dintre Australia și continentul European în domeniul financiar, cel al comerțului, dar și agriculturii, conform Mediafax.

Australia elimină tarifele pentru Europa

Printre noile reglementări negociate în urma acordului se numără eliminarea tarifelor impuse de Australia asupra exporturilor europene, într-un procent de aproape 100%.

Astfel, datorită eliminării tarifelor în urma noului acord, producătorii alimentari europeni care exportă vor avea un acces mai facil pe piața australiană, dar și mai multe oportunități pentru a-și vinde produsele.

Australia va elimina tarifele pentru toate produsele provenite din Europa, între care și principalele produse de export ale țărilor din bloc, precum:

Brânzeturi (pe o perioadă de 3 ani)

Vin și vin spumant (începând din prima zi)

Anumite fructe și legume, inclusiv preparatele și sucurile de fructe (toate începând cu prima zi)

Ciocolată, zahăr, produse de cofetărie și înghețată (toate începând cu prima zi)

Multe produse agricole prelucrate (toate începând cu prima zi)

UE importa din Australia

De asemenea, noi reguli se vor aplica și pentru producătorii australieni de produse agricole precum lapte, ouă sau carne, care exportă astfel de produse în Europa, potrivit comunicatului publicat de Comisia Europeană.

Accesul pe piața europeană în acest sector va fi limitat contingente tarifate „atent calibrate”, care vor fi aplicate treptat de UE, care vor fi însoțite de condiții stricte de durabilitate, pentru ca blocul să se asigure că alimentele importate vor respecta mai bine standardele UE de producție, dar și de mediu ori bunăstarea animalelor.

În ceea ce privește importurile de carne de vită, UE va deschide două contingente tarifare în valoare totală de 30. 600 de tone, majoritatea volumului (55 %, corespunzând la 16. 830 de tone) urmând să fie importată cu scutire de taxe vamale și sub rezerva condiției de „hrănire cu iarbă”, iar o parte mai mică (45 %, corespunzând la 13. 770 de tone) urmând să fie importată cu o taxă redusă de 7,5 %.

Aceste volume vor fi introduse treptat pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a noului acord de liber schimb dintre UE și Australia. Aceasta reprezintă aproximativ 0,5 % din consumul intern de carne de vită al UE și mai puțin de 2 % din totalul exporturilor australiene de carne de vită către alte părți ale globului.

În ceea ce privește carnea de oaie și de capră, UE deschide două noi contingente tarifare, cu o valoare totală de 25.000 de tone, care urmează să fi importante cu cu scutire de taxe vamale, partea mai mică (27 %) fiind limitată la carnea congelată. Aceasta reprezintă aproximativ 4 % din consumul de carne de oaie și de capră al UE. Acest volum va fi introdus treptat pe o perioadă de 7 ani de la intrarea în vigoare a acordului, o treime din volume fiind acordate la intrarea în vigoare.

Contingentele tarifare vor fi rezervate exclusiv cărnii de oaie și de capră provenite de la animale „hrănite cu iarbă”, care nu au fost crescute în ferme de îngrășare, având costuri de producție mai ridicate și o durabilitate mai mare.

Zahărul și lactatele sunt și ele pe lista acordului

Odată cu noul acord comercial dintre UE și Australia, blocul va deschide un contingent tarifar de 35.000 de tone de zahăr brut din trestie de zahăr destinat rafinării, care va fi importat fără taxe vamale. Cantitatea reprezintă mai puțin de 0,3 % din consumul de zahăr al UE.

Importul de zahăr în UE prin intermediul acestei concesii va fi supus certificării de către un sistem privat de durabilitate, în conformitate cu eforturile UE de a asigura standarde înalte de durabilitate.

Pentru produsele lactate vor fi aplicate contingente tarifare modeste, potrivit comunicatului publicat de Comisia Europeană.

Se va aplica un contingent tarifar de 8. 000 de tone pentru lapte praf degresat, 5. 000 de tone pentru unt și 2. 000 de tone pentru concentrate de proteine din zer. Acestea reprezintă, pentru laptele praf degresat, aproximativ 1,1 %, iar pentru unt, 0,25 % din consumul UE de aceste produse.

La fel ca în cazul importurilor de lapte praf sau unt, blocul european deschide un contingent tarifar de 8.500 de tone de orez, începând cu 5 000 de tone la intrarea în vigoare și o perioadă de introducere treptată de 5 ani. Aceasta reprezintă 0,3 % din consumul de orez al UE.

Alte contingente tarifare se vor aplica și pentru glutenul din grâu, 20.000 de tone. În cazul porumbului dulce, UE va permite importul cantității de 800 de tone.

În cazul romului vrac, cantitatea care va fi importată în Europa va fi de 750 de hectolitri. În cazul amidonului derivat, contingentul tarifar se aplică pentru 1.000 de tone, iar în cazul etanolului, 10.000 de tone. Aceste cantități de produse pot fi importate cu taxă zero.