Miniștrii din statele membre ale Uniunii Europene au deschis o nouă dispută privind diferențele mari de preț la alimente între țări. În centrul discuției se află barierele din lanțurile de aprovizionare și practicile comerciale ale marilor companii, scrie Euractiv. Subiectul a fost discutat în cadrul Consiliului UE, unde guvernele naționale încearcă să identifice de ce aceeași marcă sau același produs costă semnificativ mai mult într-un stat decât în altul. Oficialii spun că piața unică ar trebui să funcționeze fără obstacole artificiale.

Miniștrii susțin că unele companii limitează accesul comercianților la produse în alte state membre. Această practică este cunoscută drept restricționare teritorială a aprovizionării. Ea împiedică supermarketurile să cumpere produse mai ieftine din alte țări ale Uniunii. Rezultatul este o fragmentare a pieței. Consumatorii ajung să plătească prețuri diferite pentru același produs, fără o justificare clară legată de costuri. Retailerii însă afirmă că marii producători impun condiții diferite în funcție de țară. Ei susțin că nu pot negocia liber și că sunt forțați să accepte prețuri mai mari în anumite piețe.

Acuzații respinse de retaileri

De cealaltă parte, marile companii alimentare resping acuzațiile. Reprezentanții industriei spun că diferențele de preț reflectă costuri locale diferite, taxe, transport și strategii comerciale adaptate fiecărei piețe. Asociațiile din industria alimentară avertizează că intervențiile prea dure ar putea afecta investițiile și inovația. Ele cer ca regulile să fie aplicate echilibrat și să nu afecteze funcționarea lanțurilor de aprovizionare.

Miniștrii statelor membre insistă însă că problema trebuie clarificată. Ei solicită Comisiei Europene să analizeze dacă există practici care distorsionează concurența în interiorul pieței unice.

Pentru consumatori, miza este simplă. De ce un produs alimentar este mai ieftin într-o țară vecină, dar mai scump acasă? Diferențele au devenit vizibile mai ales în contextul inflației alimentare din ultimii ani.

Autoritățile europene discută posibilitatea unor măsuri care să crească transparența în stabilirea prețurilor. Se analizează și dacă sunt necesare reguli mai stricte privind accesul la produse în diferite state membre. Dezbaterea are și o componentă politică. Guvernele sunt presate de opinia publică să intervină atunci când prețurile cresc rapid. În același timp, ele trebuie să evite măsuri care ar putea destabiliza piața.

În prezent, discuțiile sunt în fază de analiză și nu există încă o propunere legislativă concretă. Totuși, subiectul a ajuns pe agenda oficială a miniștrilor, semn că tensiunile dintre retaileri și marii producători sunt serioase.

Disputa dintre retaileri și giganții alimentari continuă, iar consumatorii urmăresc cu atenție evoluția prețurilor.