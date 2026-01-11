Mai multe prăjituri din cofetăria clasică franceză, adoptate și de cea românească în marea lor majoritate, presupun un anume tip de aluat. Și anume cel de ecler, care se folosește și în clasicele choux à la crème, savarine, profiterol, precum și în alte preparate intrate în patiseria internațională. I se spune pate a choux, care în franceză înseamnă varză – de la forma lor rotundă și neregulată, dacă ne referim la choux à la crème.

Istoria acestui preparat este, ca multe alte povești ale gastronomiei lumii, o poveste de încrucișări și confluențe. Nu există izvoare istorice care să ateste cu precizie originea acestui tip de aluat fără drojdie dar extrem de aerat. Însă legenda spune că a fost creat în secolul al XVII-lea de un bucătar italian pe numele lui Pantaleon, activ la curtea Caterinei de Medici în Franța.

Noutatea acestui aluat era că el se coace de unul singur în cuptor, apoi se completează cu creme și ia diferite forme. Ingredientele pentru baza de ecler sunt, dealtfel, dintre cele mai obișnuite: făină, unt, ouă, zahăr și apă. Diferența în reușita lor o face tehnica, nici ea deloc complicată. Aluatul se umflă în timpul coacerii datorită aburului care se dezvoltă în interiorul său și prezenței ouălor.

Mai jos, rețeta pusă la punct de cel mai important reprezentant al universului contemporan bakery din Italia, Iginio Massari.

Ingrediente