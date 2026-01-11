ABC în bucătărie

ABC în bucătărie. Cum se face pasta choux sau aluatul de ecler, același care se folosește în choux à la crème, savarine, profiterol și altele prăjituri din cofetăria clasică

Mihaela Găneț 11 ianuarie 0 comentarii
pasta-choux-pentru-choux-a-la-creme-eclere-savarine-profiterol foto: freepik.com

Mai multe prăjituri din cofetăria clasică franceză, adoptate și de cea românească în marea lor majoritate, presupun un anume tip de aluat. Și anume cel de ecler, care se folosește și în clasicele choux à la crème, savarine, profiterol, precum și în alte preparate intrate în patiseria internațională. I se spune pate a choux, care în franceză înseamnă varză – de la forma lor rotundă și neregulată, dacă ne referim la choux à la crème.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

Istoria acestui preparat este, ca multe alte povești ale gastronomiei lumii, o poveste de încrucișări și confluențe. Nu există izvoare istorice care să ateste cu precizie originea acestui tip de aluat fără drojdie dar extrem de aerat. Însă legenda spune că a fost creat în secolul al XVII-lea de un bucătar italian pe numele lui Pantaleon, activ la curtea Caterinei de Medici în Franța.

Noutatea acestui aluat era că el se coace de unul singur în cuptor, apoi se completează cu creme și ia diferite forme. Ingredientele pentru baza de ecler sunt, dealtfel, dintre cele mai obișnuite: făină, unt, ouă, zahăr și apă. Diferența în reușita lor o face tehnica, nici ea deloc complicată. Aluatul se umflă în timpul coacerii datorită aburului care se dezvoltă în interiorul său și prezenței ouălor.

Mai jos, rețeta pusă la punct de cel mai important reprezentant al universului contemporan bakery din Italia, Iginio Massari.

Ingrediente

  • 300 g apă

  • 200 g lapte

  • 6 g sare

  • 10 g zahăr

  • 200 g unt

  • 300 g făină albă

  • 530 g ouă

Procedeu

  1. Într-o cratiță puneți apa, laptele, sarea, zahărul și untul și aduceți la fierbere. Când untul s-a topit, adăugați făina cernută, amestecând bine cu o spatulă, până când se formează un aluat omogen care se desprinde ușor de pe pereții cratiței.

  2. Îndepărtați cratița de pe foc și transferați amestecul într-un castron (dacă aluatul este mai mult, se poate lucra cu un mixer planetar cu paletă). Amestecați cu o spatulă sau un tel, apoi adăugați ouăle câte unul, amestecând bine după fiecare, până când obțineți un aluat neted, omogen și moale.

  3. Folosind un sac à poche (pungă de patiserie) cu vârf, formați semisfere pe tăvi ușor unse sau acoperite cu hârtie de copt, pentru choux. Pentru ecler, în schimb, e nevoie de forme lungi.

  4. Coaceți la 190°C cu ușa cuptorului ușor deschisă. Timpul de coacere va depinde de dimensiunea aleasă, fiind vorba de un timp de 10-15 minute.

, , , ,

By Mihaela Găneț

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *