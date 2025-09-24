ABC în bucătărie: Cum să reînvii legumele ofilite / Trucuri simple pentru a le păstra sau a le reda prospețimea 

Legumele proaspete sunt esențiale pentru mese sănătoase și gustoase, dar uneori se întâmplă ca acestea să se ofilească înainte de a fi consumate. Țelina, morcovii sau salata nu trebuie aruncate imediat. Există metode simple pentru a le reda prospețimea.

Una dintre cele mai eficiente tehnici presupune folosirea apei reci cu gheață. Legumele ofilite se scufundă câteva minute într-un bol cu apă rece și cuburi de gheață. Această procedură ajută la rehidratarea țesuturilor vegetale, iar frunzele și tulpinile își recapătă fermitatea.

Pentru a aplica metoda corect, legumele trebuie să fie mai întâi curățate și tăiate în bucăți potrivite. Țelina poate fi feliată subțire, morcovii tăiați bastonașe, iar salata frunze întregi. După scufundarea în apă cu gheață timp de 5-10 minute, acestea se scurg bine și pot fi folosite imediat în salate sau preparate la abur.

Iată și alte tehnici utile pentru păstrarea sau redarea prospețimii legumelor:

Apa rece simplă – pentru legume mai puțin ofilite

Dacă legumele nu sunt complet ofilite, o scufundare într-un bol cu apă rece poate fi suficientă pentru a le reda prospețimea. Este important ca apa să fie rece, nu caldă, pentru a preveni deteriorarea legumelor.

Absorbirea umidității – pentru legume cu frunze mari

Pentru legumele cu frunze mari, precum varza sau kale, o metodă eficientă este absorbirea umidității. După ce le-ai scufundat în apă rece, le poți înfășura într-un prosop curat pentru a elimina excesul de apă și a preveni formarea mucegaiului.

Frigiderul – dacă legumele necesită mai mult timp de rehidratare

Dacă legumele sunt doar ușor ofilite, le poți depozita în frigider într-o pungă de plastic perforată sau într-un recipient etanș. Umiditatea din frigider va ajuta la rehidratarea lor treptată.

Soluție saline – pentru legume cu frunze delicate

Pentru legumele cu frunze delicate, precum salata verde sau spanacul, o soluție de apă cu puțină sare poate ajuta la rehidratarea acestora. Amestecă o linguriță de sare într-un litru de apă și scufundă legumele în această soluție timp de câteva minute, apoi clătește-le bine cu apă rece.

Evitarea expunerii la căldură – pentru a preveni ofilirea

Pentru a preveni ofilirea legumelor, este recomandat să le depozitezi într-un loc răcoros și umed. Evită expunerea acestora la căldură excesivă sau la soare direct, deoarece acest lucru poate accelera procesul de ofilire.

Consumul rapid – pentru legume care nu pot fi rehidratate

În cazul în care legumele nu pot fi rehidratate eficient, este recomandat să le consumi cât mai curând posibil. Poți să le folosești în supe, tocănițe sau alte preparate care necesită gătire, pentru a evita risipa alimentară.