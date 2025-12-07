Cafeaua măcinată are nevoie de o atenție specială dacă vrem să savurăm o ceașcă cu adevărat aromată. Și asta depinde nu doar de originea boabelor sau de gradul de prăjire, ci și de modul în care o depozităm.

Explicația este aceea că aroma cafelei provine din compuși volatili, sensibili la aer, lumină, căldură și umiditate. Odată expusă la acești factori, cafeaua măcinată începe să își piardă din savoare rapid. Potrivit recomandărilor producătorilor și experților în cafea, uleiurile naturale și aromele dispar dacă grăsimile din cafea sunt expuse, ceea ce înseamnă că depozitarea necorespunzătoare degradează gustul chiar și în câteva zile, conform JavaPresse Coffee Company

Unde și cum păstrezi cafeaua

Recipient opac, ermetic

Alege borcane sau recipiente din metal, ceramică ori sticlă colorată, cu capac care se închide etanș. Recipientele transparente, pungile de hârtie sau cele deschise la culoare lasă lumina să pătrundă și accelerează oxidarea, conform greenplantation.eu

Loc răcoros, uscat și întunecos

Dulapurile fără lumină, departe de bucătărie și de sursele de căldură (aragaz, cuptor etc.) sunt ideale. Temperaturile mari sau variațiile de temperatură pot provoca condens și pot altera aroma.

Fără frigider sau congelator (în general)

Deși congelarea poate părea o soluție, aerul umed din frigider și mirosurile altor alimente pot afecta gustul. Mulți experți recomandă evitarea frigiderului pentru cafeaua măcinată destinată consumului zilnic, conform KitchenAid

Cât timp rămâne cafeaua aromată

Cafeaua măcinată începe să își piardă aroma imediat după măcinare. De aceea, pentru gust optim, mulți barista recomandă să o consumi în maximum 1-2 săptămâni după măcinare – dacă este depozitată corect.

Dacă vrei să păstrezi cafeaua mai mult timp, o soluție ar fi să utilizezi pungi cu cantități mici, pe care să le consumi în câteva zile, sau să cumperi boabe și să le măcini chiar înainte de preparare. Boabele întregi mențin aroma mai mult timp, arată Liebherr

Sfaturi practice

Cumpără cafea în cantități mici – atât cât consumi în 7-14 zile.

Folosește un recipient opac, cu capac etanș – ideal cu supapă unidirecțională sau garnitură de silicon.

Depozitează-o într-un dulap sau cămară, ferit de lumină și surse de căldură.

Evită frigiderul sau congelatorul dacă intenționezi să o consumi curând.

Dacă vrei prospețime maximă, măcină boabele chiar înainte de preparare.

În concluzie, cheia pentru o cafea aromată este protejarea de oxigen, lumină, umiditate și căldură. Un recipient potrivit, opac și etanș și un loc răcoros, uscat și întunecos pot păstra savoarea chiar și câteva săptămâni. Așa, fiecare ceașcă rămâne aproape de gustul cafelei proaspăt măcinate.