ABC în bucătărie | Cum să fierbi corect orezul pentru ca boabele să rămână nelipicioase și pufoase

29 mart. 2026, FoodLife
FOTO: Freepik

Orezul pare unul dintre cele mai simple preparate, dar în practică dă adesea bătăi de cap. Mulți se confruntă cu aceeași problemă: boabele devin lipicioase și se transformă într-un pilaf compact. Specialiștii în gastronomie spun însă că există câteva reguli simple care fac diferența între un orez banal și unul perfect, cu boabe separate.

Sunt mai multe condiții de îndeplinit pentru a obține un orez fiert nelipicios. Primul pas esențial este alegerea tipului de orez. Bucătarii recomandă folosirea orezului cu bob lung, precum basmati sau orez prefiert, deoarece acesta conține mai puțin amidon și are tendința să rămână mai aerat după fierbere.

Un alt pas important, adesea ignorat, este spălarea orezului înainte de gătire. Este indicat să spălați orezul de 2-3 ori cu apă rece, deoarece va deveni mai puțin lipicios prin îndepărtarea amidonului, arată ghidurile culinare. Această etapă elimină excesul de amidon de la suprafața boabelor, principalul responsabil pentru textura cleioasă.

Proporția apă–orez este, de asemenea, crucială. Cea mai utilizată regulă este de o parte orez la două părți apă, însă aceasta poate varia ușor în funcție de tipul de orez. Prea mult lichid duce la un orez moale și lipicios, în timp ce prea puțin îl lasă insuficient gătit.

Tehnica face diferența

Tehnica de fierbere face diferența finală. Specialiștii recomandă ca apa să fie adusă mai întâi la punctul de fierbere, apoi să fie adăugat orezul. După acest moment, focul trebuie redus, iar vasul acoperit. Nu dați la o parte capacul, deoarece aburul este esențial pentru gătirea corectă, subliniază ghidurile culinare.

Un detaliu important este evitarea amestecării frecvente. Orezul trebuie lăsat să fiarbă liniștit, deoarece mișcarea excesivă eliberează amidon și favorizează lipirea boabelor.

După ce apa este absorbită, orezul nu trebuie servit imediat. Bucătarii recomandă să fie lăsat câteva minute „să se odihnească”, iar apoi să fie afânat ușor cu o furculiță. Această etapă ajută la separarea boabelor și la obținerea unei texturi pufoase.

În unele bucătării se adaugă și o cantitate mică de grăsime, precum unt sau ulei, care contribuie la separarea boabelor și la un gust mai bogat. Specialiștii atrag atenția că orezul nelipicios nu ține de un singur truc, ci de combinarea corectă a mai multor pași: alegerea soiului, spălarea, proporția exactă de apă și metoda de fierbere.

