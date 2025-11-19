Fasolea e de multe feluri, albă, roșie, azuki, neagră, dar când vorbim de o mâncare de fasole (de post sau nu) ne gândim la fasolea cu boabe albe, grase, untoase, din care ies minunății pe mâncări.

De cele mai multe ori, când ne pregătim să gătim fasole, o cumpărăm gata fiartă, la borcan. Dar, dacă dorești o legumă din sursă verificată, de preferat din proximitate, va trebui să o fierbi astfel încât să nu-ți producă probleme digestive, dar nici să nu-și piardă proprietățile nutritive.

Fasolea are dată de expirare?

Și da și nu. În magazin orice produs are o dată de expirare orientativă.

În ce privește fasolea (boabe, uscată) ideal este să nu aibă mai mult de 2 ani. Dacă o cumperi din piață sau de la o sursă de încredere, vei ști cât de veche este și, mai ales, dacă toată cantitatea provine din aceeași recoltă.

Este bine ca fasolea pe care o folosești să provină din aceeași recoltă pentru că astfel va fierbe uniform, dacă toate boabele au aceeași vechime.

Cum se pregătește fasolea pentru gătit

Se lasă la înmuiat în apă rece câteva ore, preferabil peste noapte, punând vasul în frigider. Acest proces îi va reduce timpul de fierbere. Apa în care a stat se aruncă.

Astfel, vei reduce posibilitatea ca fasolea să-ți producă gaze atunci când o consumi. Boabele se vor umfla și înmuia. Cu cât sunt mai moi, cu atât timpul de fierbere va fi mai scurt.

Cum se gătește corect fasolea

Se pune din nou în apă rece, iar apa trebuie să depășească nivelul fasolei din oală cu câțiva centimetri, apoi totul se lasă la foc mediu, până începe să fiarbă.

Se trece la foc mic, acoperind oala pe jumătate cu un capac.

Nu puneți bicarbonat, deoarece va reduce din vitamine.

Amestecați ocazional (nu și după ce se înmoaie, căci se va sfărâma).

Verificați după 30 de minute cât este de fiartă, apoi periodic, până observați că boabele de fasole sunt gata.

Adăugați sare după gust.