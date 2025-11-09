ABC în bucătărie. Care este secretul pastelor la cuptor? Tot ce e nevoie să știi ca să nu mai ai nevoie de rețetă

Pastele la cuptor sunt unul dintre cele mai reprezentative feluri de mâncare din bucătăria italiană, dar nu orice fel de paste amestecate oricum și cu orice și trecute prin cuptor sunt demne de acest nume.

Pentru a prepara corect paste la cuptor, italienii enumeră câteva elemente esențiale, care nu pot lipsi dintr-o tavă de paste la cuptor reușite. Odată deprinse aceste mici secrete, oricipe prepara practic cu orice are la dispoziție o tavă gustoasă și frumos rumenită de paste la cuptor.

Alegerea pastelor potrivite

Exceptând cazul lasagna și cannelloni, pentru pastele simple la cuptor sunt recomandate pastele scurte care își păstrează bine forma. Adică rigatoni, penne, fusilli, ziti, conchiglioni, farfalle etc. Ele trebuie fierte cu 2-3 minute mai puțin decât timpul indicat pe ambalaj: se vor termina de gătit în cuptor și vor absorbi mai bine aromele, fără să riște să se umfle excesiv – pasta scotta numesc italienii pastele fierte exagerat de mult și care devin prea moi și își pierd calitățile nutriționale.

E nevoie de un sos cu gust decis care să se transfere în paste

Pe lângă pastele alese cum trebuie și fierte corect, sosul este sufletul felului de mâncare. De obicei, se folosește un ragù de carne (bolognese sau napoletano), dar sunt potrivite și sosurile vegetariene sau simple de roșii, atâta timp cât sunt concentrate ca gust și savoare. Cu cât un sos este gătit mai mult timp la foc foarte mic, cu atât el devine mai dens și mai plin de gust.

E nevoie și de un sos netru care să lege pastele de ragù

De regulă, sosul regină care folosește pentru legarea multor ingrediente este sosul bechamel, iar asta e valabil și la paste. Mai pot lega și compozițiile cu ou și brânzeturi sau doar brânzeturile, dacă sunt din cele care se topesc – mozzrella sau cașcaval. La fel și smântâna de gâtit sau chiar cea fermentată, dar și ricotta, mai dietetică.

E obligatoriu să fie bine gratinate deasupra

Pastele la cuptor, oricare ar fi rețeta urmată, se coc în general în cuptorul static la 180-190 °C timp de aproximativ jumătate de oră. Adică exact până când se formează o crustă aurie, ușor crocantă la suprafață.

Înainte de a le da la cuptor, presărăm pe suprafață puțin sos bechamel și brânzeturi rase, eventual și puțin unt – combinația care nu dă greș niciodată. Odată oprit cuptorul, trebuie lăsate să se odihnească circa 10 minute înainte de le servi la masă. Astfel, aromele se vor stabiliza, iar felia va rămâne compactă, nu riscăm să se rupă.