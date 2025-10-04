Weekendul este momentul ideal pentru a transforma micul dejun într-o adevărată experiență culinară. Vafele, crocante la exterior și pufoase la interior, pot fi pregătite în variante dulci sau sărate, astfel încât să mulțumească toate gusturile.
Iată șase rețete simple și delicioase pe care le poți încerca acasă.
1. Vafe clasice cu miere
Ingrediente:
-
250 g făină
-
2 ouă
-
300 ml lapte
-
80 g unt topit
-
1 linguriță praf de copt
-
1 lingură zahăr
-
un praf de sare
Mod de preparare:
Amestecă ingredientele uscate, apoi adaugă ouăle, laptele și untul topit. Coace aluatul în aparatul de vafe până devine auriu. Servește cu unt și miere.
2. Vafe cu ciocolată și fructe de pădure
Ingrediente:
-
220 g făină
-
2 linguri cacao
-
2 ouă
-
250 ml lapte
-
70 g unt topit
-
2 linguri zahăr
-
fructe de pădure proaspete
-
ciocolată topită pentru decor
Mod de preparare:
Amestecă ingredientele pentru aluat și coace vafele. Servește cu fructe de pădure și toarnă ciocolată topită deasupra.
3. Vafe sărate cu brânză și spanac
Ingrediente:
-
200 g făină
-
2 ouă
-
250 ml lapte
-
50 g unt topit
-
100 g brânză telemea rasă
-
100 g spanac tocat și opărit
-
1 linguriță praf de copt
-
sare și piper după gust
Mod de preparare:
Încorporează brânza și spanacul în aluatul de bază. Coace până când vafele sunt crocante. Se potrivesc cu un iaurt grecesc sau sos de iaurt cu usturoi.
4. Vafe cu banane și miere
Ingrediente:
-
200 g făină
-
2 ouă
-
250 ml lapte
-
50 g unt topit
-
1 banană bine coaptă, pasată
-
1 lingură miere
-
1 linguriță praf de copt
Mod de preparare:
Adaugă banana pasată și mierea în compoziția clasică. Coace și servește cu felii de banană și puțină miere în plus.
5. Vafe sărate cu șuncă și cașcaval
Ingrediente:
-
200 g făină
-
2 ouă
-
250 ml lapte
-
50 g unt topit
-
100 g cașcaval ras
-
100 g șuncă tăiată cubulețe
-
sare și piper după gust
Mod de preparare:
Amestecă șunca și cașcavalul în aluat. Coace până devin aurii. Se servesc calde, simple sau cu sos de iaurt.
6. Vafe cu iaurt și fructe proaspete
Ingrediente:
-
200 g făină
-
2 ouă
-
250 ml lapte
-
50 g unt topit
-
1 linguriță praf de copt
-
iaurt grecesc
-
fructe de sezon (căpșuni, kiwi, mango, afine)
Mod de preparare:
Pregătește vafe după rețeta clasică. La servire, adaugă deasupra un strat de iaurt grecesc și fructe proaspete.