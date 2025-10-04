Weekendul este momentul ideal pentru a transforma micul dejun într-o adevărată experiență culinară. Vafele, crocante la exterior și pufoase la interior, pot fi pregătite în variante dulci sau sărate, astfel încât să mulțumească toate gusturile.

Iată șase rețete simple și delicioase pe care le poți încerca acasă.

1. Vafe clasice cu miere

Ingrediente:

250 g făină

2 ouă

300 ml lapte

80 g unt topit

1 linguriță praf de copt

1 lingură zahăr

un praf de sare

Mod de preparare:

Amestecă ingredientele uscate, apoi adaugă ouăle, laptele și untul topit. Coace aluatul în aparatul de vafe până devine auriu. Servește cu unt și miere.

2. Vafe cu ciocolată și fructe de pădure

Ingrediente:

220 g făină

2 linguri cacao

2 ouă

250 ml lapte

70 g unt topit

2 linguri zahăr

fructe de pădure proaspete

ciocolată topită pentru decor

Mod de preparare:

Amestecă ingredientele pentru aluat și coace vafele. Servește cu fructe de pădure și toarnă ciocolată topită deasupra.

3. Vafe sărate cu brânză și spanac

Ingrediente:

200 g făină

2 ouă

250 ml lapte

50 g unt topit

100 g brânză telemea rasă

100 g spanac tocat și opărit

1 linguriță praf de copt

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Încorporează brânza și spanacul în aluatul de bază. Coace până când vafele sunt crocante. Se potrivesc cu un iaurt grecesc sau sos de iaurt cu usturoi.

4. Vafe cu banane și miere

Ingrediente:

200 g făină

2 ouă

250 ml lapte

50 g unt topit

1 banană bine coaptă, pasată

1 lingură miere

1 linguriță praf de copt

Mod de preparare:

Adaugă banana pasată și mierea în compoziția clasică. Coace și servește cu felii de banană și puțină miere în plus.

5. Vafe sărate cu șuncă și cașcaval

Ingrediente:

200 g făină

2 ouă

250 ml lapte

50 g unt topit

100 g cașcaval ras

100 g șuncă tăiată cubulețe

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Amestecă șunca și cașcavalul în aluat. Coace până devin aurii. Se servesc calde, simple sau cu sos de iaurt.

6. Vafe cu iaurt și fructe proaspete

Ingrediente:

200 g făină

2 ouă

250 ml lapte

50 g unt topit

1 linguriță praf de copt

iaurt grecesc

fructe de sezon (căpșuni, kiwi, mango, afine)

Mod de preparare:

Pregătește vafe după rețeta clasică. La servire, adaugă deasupra un strat de iaurt grecesc și fructe proaspete.