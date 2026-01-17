Unul dintre cele mai cunoscute whisky-uri din lume poartă numele Johnnie Walker, inspirat de un scoțian modest care, în 1820, a început să vândă propriile amestecuri în magazinul său din Kilmarnock. Nu producea whisky, dar combina diferite malțuri provenite de la distileriile din zonă, în căutarea formulei perfecte. Așa a luat naștere o afacere care a crescut constant și pe care urmașii săi au dus-o la un nivel cu totul diferit, titrează publicația spaniolă La Vanguardia.

Au trecut mai bine de două secole, iar Johnnie Walker rămâne una dintre cele mai consumate băuturi spirtoase din lume. În același timp, unele dintre sticlele sale au devenit adevărate bijuterii, piese care nu sunt doar degustate, ci și memorate.

Pornind de la acest spirit inovator și din dorința de a duce arta blendingului la un nou nivel, brandul a creat Johnnie Walker Vault. Este o platformă creativă unde măiestria amestecurilor se intersectează cu experiențe unice și colaborări cu artiști din domenii diverse.

Totul se întâmplă în așa-numita Bóvedă, un atelier ascuns în interiorul clădirii Johnnie Walker Experience, situată pe Princes Street, în inima orașului Edinburgh. Imobilul, care are opt etaje, este conceput ca un adevărat templu al whisky-ului, cu trasee senzoriale, ateliere, cocktailuri, gastronomie și priveliști spectaculoase spre castel. Aici lucrează Emma Walker, master blender-ul casei, înconjurată de o selecție extrem de rară de 500 de whisky-uri vechi, rare și așa-numite „fantomă”, adevărate comori care reprezintă esența celor peste 10 milioane de butoaie de whisky scoțian existente.

Începând cu 12 martie, acest spațiu va găzdui o experiență privată, rezervată unui număr foarte limitat de participanți. În atelierul master blender-ului, Emma Walker va crea amestecuri complet exclusive, personalizate pentru fiecare invitat. Procesul începe cu un interviu detaliat, menit să înțeleagă preferințele fiecăruia, astfel încât amestecul să fie conceput special înainte de îmbuteliere.

Whisky-ul rezultat este transferat ulterior într-un decantor din cristal realizat manual de artizanii celebrei case franceze Baccarat, o piesă la fel de prețioasă precum conținutul său. Mai mult, fiecare creație intră în arhiva Johnnie Walker Vault, alăturându-se unor amestecuri iconice și deschizând posibilitatea unor comenzi viitoare. Participanții au, de asemenea, acces la biblioteca de rarități și blenduri excepționale ale brandului.

Experiența este completată de o cină la un restaurant cu stea Michelin și de o ședere la legendarul hotel Gleneagles din Perthshire, un complex de cinci stele înconjurat de natură, cu trei terenuri de golf și o reputație solidă în lumea luxului scoțian.

Întregul parcurs senzorial pornește de la prețul de 55.000 de euro.