Tot mai mulți români preferă berea la masa de Paște. Cum se schimbă obiceiurile de consum

07 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Pixabay/spooky_kid

Aproape jumătate dintre români spun că beau bere la masa de Paște, potrivit unui studiu recent. Pentru mulți dintre ei, berea este băutura care completează cel mai bine meniul tradițional, transmite MEDIAFAX.

Mai exact, 43% dintre români declară că obișnuiesc să consume bere în momentele tradiționale, inclusiv la masa de Paște. Datele provin dintr-un studiu online realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea Centrului de Studii despre Bere, în luna noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.005 respondenți.

Rezultatele evidențiază și diferențe între femei și bărbați, dar confirmă, în același timp, o tendință tot mai clară: berea este integrată în mod firesc în obiceiurile de sărbătoare.

În cazul bărbaților, jumătate dintre respondenți aleg berea, aceasta fiind asociată nu doar cu gustul, ci și cu contextul social pe care îl creează. Deschiderea unei beri devine, de multe ori, un pretext pentru conversație și pentru momente de relaxare, dar și o alegere potrivită pentru a însoți preparatele tradiționale de Paște.

Și în rândul femeilor, preferința pentru bere este semnificativă: 36% spun că o aleg în contexte tradiționale, apreciind varietatea de gusturi și caracterul ei convivial.

„Aceste cifre ne reconfirmă faptul că berea este, în esență, un adevărat liant social și un simbol al bucuriei de a fi împreună. Într-o eră a notificărilor digitale, masa de Paște rămâne unul dintre momentele în care ne deconectăm de la pentru a ne conecta unii cu ceilalți, iar berea este cea mai directă invitație la o comunicare deschisă și sinceră. Mai mult, grație variantei sale fără alcool, românii se pot bucura de gustul și valențele berii în orice situație, inclusiv dacă urmează să se urce la volan sau vor pur și simplu să evite consumul de alcool”, a declarat Alin Popescu, secretar general al Centrului de Studii despre Bere.

