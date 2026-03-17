Când vine vorba despre masa de Paște, mielul ocupă un loc special în meniul tradițional. Fie că este pregătit sub formă de ciorbă, stufat cu ceapă și usturoi verde sau friptură rumenită la cuptor, acest preparat este nelipsit de pe mesele românilor. În fiecare an aduce în farfurie aroma primăverii și păstrează vie o tradiție transmisă din generație în generație.

Mielul nu este doar un preparat gustos, ci și un simbol al sărbătorii, motiv pentru care de Paște fiecare român și-l dorește. Vom avea acces la o carne de calitate, ne vom permite s-o achiziționăm în acest an?

Despre miei, dar și despre situația actuală cu care se confruntă crescătorii de ovine ne-am gândit să stăm de vorba cu dr. Horia Moruţan, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din județul Alba.

Războiul din Iran ar putea crea probleme la export

Reporter: Situația din Iran creează probleme de export crescătorilor de oi in perioada asta?

Horia Moruțan: Daca situația nu se va liniști, transportul pe apă va fi influențat și atunci vom fi și noi influențați. În acest moment cel mai corect este să nu facem prognoze, să stresam oamenii cu tot felul de idei. Este greu de spus dacă situația va fi influențată sau dacă va fi influențată pozitiv sau negativ.

Bineînțeles că am văzut că se prognozează creșterea prețurilor pentru exporturi, dar este incorect să stabilim un preț sau să stabilim dacă exportul va fi influențat. Însă daca situația se agravează cu certitudine exportul va fi afectat.

Reporter: Momentan, există o cerere mai mare de miei la export decât pe piața internă?

Horia Moruțan: Cererea la export a existat și există, țările din lumea arabă sunt principalii beneficiari sau principalii clienți ai noștri. Este îmbucurător că și Europa are în ultima perioadă populație de origine arabă și bineînțeles consumul de carne de miel a început să crească și în Europa, dar în continuare țările din sfera arabă sunt cei mai importanți beneficiari ai oilor și mieilor din Romania.

Există cerere și în tară, dar nu trebuie să uităm că trecem printr-o perioadă grea din punct de vedere financiar pentru toată lumea.

Carnea de miel, suficientă pentru cererea internă

Reporter: Ținând cont ca nu mai e mult până la Paște, există producție suficientă de carne de miel?

Horia Moruțan: Fără doar și poate, există o producție suficientă. Avem crescători de bună calitate, miei sunt suficienți, deci nu se pune problema să nu existe. Noi speram ca și cumpărătorii să aibă bani, să fie un preț corect, iar acest preț să fie corect și pentru crescători, pentru că ei practic din asta trăiesc.

Reporter: Sărbătoare de Paște vine în acest an mai devreme, au ajuns mieii la greutatea ideală sau sunt încă mici?

Horia Moruțan: Piața românească de carne de miel este tot mai mare și mai competitivă, deci va exista carne de miel pe piață, chiar dacă unii miei sunt încă mici.

Despre preț, nimic concret

Reporter: Puteți estima un preț la carnea de miel anul asta?

Horia Moruțan: Am văzut în mass media că deja se prognozează, dar nu este corect nici pentru vânzător, nici pentru cumpărător, așa că eu mă abțin pe moment. Nici situația mondială ( n.r. – cu referire la Ucraina și Iran) nu știm în ce direcție o va lua și atunci cel mai corect este să nu dăm prognoza unor prețuri. Ne dorim să avem cumpărători, aceștia să aibă bani, să se bucure de miel, iar crescătorilor sa-și acopere cheltuielile și să aibă profit. Până la urmă prețul va fi stabilit de cerere și ofertă.

Reporter: Credeți că prețul de anul acesta va fi mai mare decât a fost anul trecut?

Horia Moruțan: Logic așa ar fi, dar nu cred. Este foarte importantă situația economică în care se află Romania acum, degeaba se va cere un preț mare dacă ai noștri cumpărători nu-și permit financiar. Este bine, mai ales în perioada pascală, să se găsească un echilibru între vânzare și cumpărare și precis așa va fi.

Mielul chiar merită orice bănuț pe care-l dăm pe el, fiind unul dintre cele mai valoroase produse alimentare. Piața e plină de tot felul de produse, noi fiind un popor mioritic trebuie să facem tot posibilul să ne susținem producătorii locali, să avem pe masa de Paște alături de ouăle roșii, tradiționala carne de miel.