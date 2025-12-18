Abatoarele din România au în magazinele de retail o piaţă în creştere pentru vânzarea cărnii de porc românesc, susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, care a solicitat recent marilor reţele comerciale să introducă pe rafturi mai multă carne românească de porc, notează Economedia.
“În urmă cu o lună, am solicitat marilor reţele comerciale să introducă pe rafturi mai multă carne românească de porc, mai ales în această perioadă a sărbătorilor de iarnă.
Mă bucur să constat că îndemnul făcut de Ministerul Agriculturii a fost însuşit şi că abatoarele din România au în magazinele de retail o piaţă în creştere pentru vânzarea cărnii de porc românesc. Un exemplu în acest sens este abatorul Periş pe care am avut ocazia să îl vizitez astăzi (ieri, n.r.). A
vem producţie românească, avem capacitatea să echilibrăm economia prin integrarea producţiei vegetale în zootehnie, abatorizare şi procesare pentru a obţine produse alimentare de calitate pe care să le integrăm în magazinele din întreaga ţară”, a scris pe Facebook Florin Barbu.