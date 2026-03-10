3 tarte rapide pe care le poți face la air fryer în această primăvară

Air fryerul a devenit unul dintre cele mai folosite aparate din bucătărie, mai ales pentru preparate rapide. În cazul tartelor, avantajul este timpul scurt de coacere și faptul că nu trebuie încălzit cuptorul. Primăvara aduce ingrediente proaspete care se potrivesc bine cu aluaturi simple, fie ele fragede sau din foietaj.

Mai jos sunt trei variante de tarte care se prepară repede și se coc direct în air fryer.

Tartă cu sparanghel și brânză

Ingrediente:

1 foaie de aluat foietaj

1 legătură de sparanghel

2 ouă

100 g brânză telemea sau feta

2 linguri smântână

sare și piper

1 lingură ulei de măsline

Mod de preparare:

Tăiați foaia de aluat astfel încât să încapă în forma sau tava air fryerului. Înțepați-o cu o furculiță.

Spălați sparanghelul și îndepărtați partea lemnoasă a tulpinii.

Amestecați ouăle cu smântâna și brânza sfărâmată. Condimentați cu sare și piper.

Turnați compoziția peste aluat și așezați deasupra firele de sparanghel. Stropiți cu puțin ulei de măsline.

Coaceți în air fryer la aproximativ 180°C timp de 12–15 minute, până când aluatul devine rumen.

Tartă cu spanac și ricotta

Ingrediente:

1 foaie de aluat foietaj sau aluat fraged

150 g spanac proaspăt

200 g ricotta

1 ou

1 cățel de usturoi

sare și piper

puțin parmezan ras (opțional)

Mod de preparare:

Căliți ușor spanacul într-o tigaie cu puțin ulei și usturoiul tocat, doar până se înmoaie. Lăsați-l să se răcească.

Amestecați spanacul cu ricotta și oul. Condimentați cu sare și piper.

Așezați aluatul într-o formă mică potrivită pentru air fryer.

Turnați umplutura și presărați parmezan deasupra.

Coaceți la 180°C timp de 10–14 minute, până când suprafața se rumenește ușor.

Tartă dulce cu căpșuni și cremă de vanilie

Ingrediente:

1 foaie de aluat foietaj

200 g căpșuni

150 ml lapte

1 gălbenuș

1 lingură zahăr

1 linguriță amidon

1 plic zahăr vanilat

Mod de preparare:

Pregătiți crema: amestecați gălbenușul cu zahărul și amidonul, apoi adăugați laptele. Fierbeți amestecul la foc mic până se îngroașă. Lăsați-l să se răcească.

Așezați aluatul într-o formă mică și înțepați-l cu furculița.

Turnați crema de vanilie peste aluat.

Tăiați căpșunile în jumătăți și așezați-le deasupra.

Coaceți tarta în air fryer la 180°C timp de 10–12 minute, până când marginile aluatului devin aurii.

Timpul de coacere poate varia ușor în funcție de modelul air fryerului și de grosimea aluatului. Tartelor li se pot adăuga și alte ingrediente de sezon, cum ar fi ceapă verde, dovlecei sau roșii cherry.