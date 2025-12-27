Ca orice afacere și cele din domeniul agriculturii sunt supuse riscului unui atac cibernetic, iar mulți dintre fermieri au înțeles pe pielea și contul lor cât de important este să te protejezi cibernetic.

Chris Sherman este fondatorul Tech Support Farm, o companie de consultanță IT și securitate cibernetică care lucrează cu fermieri, cooperative, companii de recoltare personalizate și alte companii agricole pentru a le consolida sistemele, a le securiza informațiile sensibile și a rămâne la curent cu riscurile emergente.

El le atrage fermierilor că, de multe ori se pun în pericol, întrucât acordă prea multă încredere mijloacelor de comunicare electronică.

Nu întâmplător, FBI a inclus agricultura pe lista infrastructurilor critice pentru securitatea cibernetică. Așadar, unde sunt vulnerabili majoritatea fermierilor?

Chris Sherman enumeră 3 vulnerabilități:

E-mail

Sherman indică e-mailul ca fiind prioritatea numărul 1 pentru fermieri, în ceea ce privește punctul de plecare pentru a lua în serios securitatea cibernetică.

„Cantitatea de informații și date pe care le trimitem prin e-mail îl pune în pericol pe fiecare fermier, de la personalul FSA, agronomi, bănci și alții”, spune el.

„E-mailurile pot fi interceptate, tot conținutul poate fi expus și nimeni nu își dă seama. Este ca si când poștașul rural, lasă corespondența, cineva stă acolo și o deschide, o citește, închide plicul și o pune înapoi în cutia poștală. Ar fi o nechibzuință să folosești servicii gratuite de e-mail precum Gmail, Yahoo și altele”, potrivit porkbusiness.com

Acesta recomandă 4 pași pentru a vă îmbunătăți e-mailul:

Obțineți un domeniu

Obțineți un furnizor de e-mail comercial

Luați un software de filtrare (care monitorizează ce intră)

Obțineți un serviciu de conformitate DMARC (care gestionează e-mailurile trimise, astfel încât nimeni să nu vă păcălească și criptarea să fie efectuată corect).

Ca exemplu al motivului pentru care acest lucru ar trebui prioritizat, Sherman povestește despre o afacere agricolă care lucrează la o tranzacție funciară.

„Un tată și un fiu erau pe punctul de a semna, iar tatăl a primit un e-mail de la bancă, cel puțin părea să fie de la bancă, dar era o parodie care îi încuraja să semneze electronic”, spune el. „Și toată lumea a semnat, iar acest lucru a golit conturile bancare și a dat faliment afacerii.”

Fiți conștienți de informațiile personale pe care le partajați și adoptați pe telefon

Prea des, fermierii nu au coduri de acces pe telefoanele lor, iar acest lucru vă poate costa enorm.

„E ca și cum ți-ai lăsa cardul de credit la bar”, spune Sherman. „Din anumite motive, în agricultură conducem afaceri de milioane de dolari pe infrastructură de nivel rezidențial.”

El spune că, prin natura afacerii, înscrierea în programe guvernamentale, programe pentru forța de muncă imigrantă (cum ar fi H-2A) și multe altele, face ca adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail să fie ușor accesibile.

„Este o multitudine de oportunități pentru actorii care amenință. Nu putem lăsa ușile și ferestrele casei deschise”, spune Sherman. „Așadar, trebuie să vă protejați și să vă încurajați prietenii, vecinii și partenerii de afaceri să facă același lucru. Dacă ne reducem cu toții riscul individual, reducem riscul general.”

Folosiți parole de înaltă calitate

Sherman spune că parolele bune sunt obligatorii pentru toate conturile tale, inclusiv pentru Wi-Fi.

„Prea des, fermierii își folosesc parola ca un duplicat al numelui rețelei. Sau, dacă tractorul preferat al unui fermier este un John Deere 4450, 4450 este codul său PIN pentru orice”, spune el. „Când suntem pe internet, e ca și cum am fi într-un oraș mare și trebuie să acționăm în consecință.”