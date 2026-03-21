Piața globală a cărnii de vită este modelată de câteva rase de bovine care reușesc să răspundă constant unor cerințe tot mai stricte legate de productivitate, calitate și adaptabilitate. În fermele moderne, alegerea rasei nu mai ține doar de tradiție, ci de rezultate măsurabile: sporul zilnic, randamentul la sacrificare și eficiența furajării. Aceste criterii determină direct profitabilitatea și influențează modul în care se dezvoltă sectorul zootehnic la nivel mondial, conform publicației Agrarheute.

În același timp, condițiile de mediu joacă un rol decisiv. Rasele performante în Europa sau America de Nord nu sunt întotdeauna potrivite pentru regiunile tropicale, unde rezistența la căldură, paraziți și umiditate devine esențială. De aceea, unele rase s-au impus prin capacitatea de a produce carne de calitate în sisteme intensive, în timp ce altele domină în zonele extinse, unde adaptarea la mediu este cheia.

Pe lângă performanțele din fermă, piața influențează tot mai mult selecția raselor. Consumatorii caută carne fragedă, bine marmorată și cu randament ridicat, iar aceste preferințe se reflectă în programele de creștere și încrucișare.

- articolul continuă mai jos -

Angus

Originară din nord-estul Scoției, rasa Angus este apreciată pentru carnea puternic marmorată și maturitatea timpurie. Este răspândită în SUA, Australia și America de Sud. Are o eficiență ridicată a furajării și fertilitate bună.

Înregistrează aproximativ 1,3 kg spor zilnic, un randament la sacrificare de circa 63% și 850–900 kg la tauri. Lipsa coarnelor și temperamentul calm o fac potrivită pentru reproducție și producția de carne. Este considerată rasă de referință în programele orientate spre calitate.

Hereford

Provine din Anglia și este astăzi răspândită la nivel global. Se remarcă prin adaptabilitate, fertilitate, longevitate și întreținere ușoară. Are un spor zilnic de aproximativ 1,2 kg, un randament de circa 62% și ajunge la aproximativ 900 kg la tauri.

Datorită temperamentului calm și fătărilor ușoare, este frecvent utilizată ca rasă maternă în încrucișări.

Charolais

Rasă franceză, foarte musculoasă și cu creștere rapidă, potrivită pentru îngrășarea animalelor grele. Taurii ating aproximativ 1,6 kg spor zilnic, un randament de 65-67% și peste 1.100-1.200 kg.

Este răspândită în Europa și utilizată frecvent în America pentru încrucișări, mai ales ca rasă terminală. Este apreciată pentru randamentul ridicat la sacrificare și conformația corporală.

Limousin

Tot din Franța, această rasă este cunoscută pentru carnea slabă și eficiența ridicată a conversiei furajelor. Are un spor zilnic de aproximativ 1,5 kg, un randament de circa 67% și ajunge la aproximativ 1.050 kg.

Structura osoasă mai ușoară și randamentul ridicat o fac competitivă. Este utilizată frecvent în încrucișări pentru reducerea conținutului de grăsime și creșterea producției de carne.

Simmental

Originară din Elveția, este o rasă mixtă, pentru lapte și carne, cu creștere rapidă și bune calități materne. Înregistrează aproximativ 1,5 kg spor zilnic, un randament de circa 64% și peste 1.150 kg.

Este folosită la nivel global în programe de producție și în încrucișări datorită versatilității și temperamentului docil.

Brahman

Derivată din bovinele Bos indicus din India, domină în regiunile calde și umede, precum Brazilia, sudul SUA, India sau Asia de Sud-Est. Este rezistentă la căldură și paraziți și are o durată de viață mare.

Sporul zilnic este de aproximativ 1,1 kg, randamentul de circa 58%, iar taurii ajung la aproximativ 1.000 kg. Este esențială în formarea raselor tropicale precum Brangus și Santa Gertrudis.

Wagyu

Originară din Japonia, este renumită pentru marmorarea intensă și calitatea superioară a cărnii. Este crescută în întreaga lume, dar are un ritm de creștere mai lent, de aproximativ 0,9 kg pe zi, un randament de circa 55% și atinge aproximativ 800 kg. Temperamentul calm și valoarea de piață ridicată o fac potrivită pentru producția de nișă. Este adesea încrucișată cu Angus.

Belgian Blue (Alb-Albastru Belgian)

Cunoscută pentru „dublul musculaturii”, această rasă are un randament foarte ridicat de carne slabă. Poate ajunge la 1,7 kg spor zilnic, peste 70% randament și mai mult de 1.250 kg. Este folosită în special ca rasă de reproducție, dar necesită atenție sporită din cauza dificultăților la fătare și a temperamentului.

Nelore

Cu origine în genetica Ongole din India, este esențială pentru producția de carne din Brazilia. Este adaptată la climat tropical, rezistentă la căldură și paraziți și are fertilitate bună. Înregistrează aproximativ 1,0 kg spor zilnic, un randament de circa 57% și ajunge la aproximativ 950 kg. Este potrivită pentru sisteme extensive și încrucișări tropicale.

Brangus

Rezultat din încrucișarea Angus (5/8) cu Brahman (3/8), combină calitatea cărnii cu adaptabilitatea. Are un spor zilnic de aproximativ 1,2 kg, un randament de circa 62% și ajunge la aproximativ 950 kg. Este rezistentă, fertilă și tolerantă la căldură, fiind potrivită pentru zone subtropicale și semi-aride.

Alegerea rasei influențează direct eficiența economică a unei ferme. Analiza realizată de compania de sănătate animală Ceva arată că nu doar performanțele de creștere sau greutatea la sacrificare contează, ci și sănătatea animalelor, adaptarea la mediu și volumul de muncă necesar în fermă.

Rasele precum Angus, Charolais sau Simmental oferă randamente ridicate și calitate a cărnii, în timp ce Brahman și Nelore sunt preferate în zonele calde datorită rezistenței. În practică, alegerea depinde de climă, obiectivele fermei și cerințele pieței, unde marmorarea, frăgezimea și randamentul influențează direct veniturile.