Nicolaie Apopi, fermier din județul Timiș care lucrează aproximativ 2.700 de hectare cu cereale și deține o fermă de vaci de carne din rasa Aberdeen Angus, spune că dezvoltarea sectorului zootehnic depinde tot mai mult de integrarea producției și de vânzarea directă către consumatori. După ce a început activitatea în zootehnie în 2017, a decis să renunțe la modelul de vânzare a animalelor vii și să treacă la procesare și comercializare pe lanț scurt.

„Zootehnia este un domeniu pe care nu l-am început de foarte multă vreme, are rădăcini din anul 2017. Eu fiind mai experimentat în cultura mare, dar nu mă feresc nici de sectorul zootehnic, deoarece ne place foarte mult și, cu ajutorul întregii familii, am reușit să îl punem pe picioare și să îl ducem la un nivel care nu va rămâne aici, ci vom dori să îl dezvoltăm și mai departe”, a declarat fermierul într-un interviu pentru G4Food.

Ferma are în prezent aproximativ 150 de animale din rasa Aberdeen Angus, iar modelul de business a fost adaptat pentru a obține o valoare mai mare din producție.

„Ca piață de desfacere, nefiind mulțumiți de vânzarea în viu, am trecut la nivelul următor. Am făcut o carmangerie, măcelărie și încercăm să ne desfacem produsele pe lanțul scurt din județul Timiș”, spune Nicolaie Apopi.

Potrivit acestuia, începutul nu a fost simplu, însă calitatea produselor și relația directă cu clienții au ajutat ferma să își găsească locul pe piața locală.

„În primă fază a fost mai greu până am reușit să intrăm pe piață, să ne facem cunoscuți, dar calitatea și pasiunea pentru această ramură ne-au adus clienți noi și stabili care ne asigură o bună funcționare a acestui lanț scurt din domeniul agroalimentar”, a spus fermierul.

Costurile și finanțarea, principalele presiuni asupra fermelor

Fermierul spune că sectorul se confruntă cu presiuni tot mai mari legate de costuri și accesul la finanțare.

„Cele mai mari provocări sunt creșterea prețului la energie, creșterea costurilor către autoritățile locale, creșterea costurilor cu salarizarea. Știm cu toții că s-au scos toate beneficiile pe care le aveam în agricultură, așa cum s-a întâmplat și în IT, iar toate aceste lucruri duc la costuri mai mari și la nevoia de a găsi soluții pentru a putea supraviețui și pentru a rămâne rentabili.”

Deși spune că ferma a reușit să rămână stabilă până acum, dezvoltarea este dificilă în contextul dobânzilor ridicate.

„Până în momentul de față am găsit soluțiile necesare pentru a putea fi rezilienți în aceste momente, dar nu suntem suficient de mulțumiți. Vrem să ne dezvoltăm și avem nevoie de finanțări rentabile pentru agricultură și mai ales pentru sectorul zootehnic”, afirmă Apopi.

În opinia sa, sistemul bancar actual nu este adaptat specificului agriculturii.

„La dobânzile din ziua de astăzi nu poți să spui că faci o agricultură rentabilă, cu un ROBOR atât de mare și cu o marjă atât de mare din partea băncilor. Cred că un credit specializat pe domeniul agriculturii sau zootehniei ar fi binevenit pentru ca fermierii să își poată asigura lichiditățile necesare pentru dezvoltare.”

Forța de muncă rămâne o problemă în zootehnie

În prezent, ferma din Timiș funcționează cu personalul existent, însă extinderea activității ar putea aduce dificultăți.

„Din fericire, la efectivul pe care îl avem, personalul este deja în fermă și nu am fost nevoiți să facem angajări noi. Dacă ne extindem și creștem șeptelul de animale, vom avea nevoie și de personal”, spune fermierul din Timiș.

Problema lipsei de angajați este resimțită mai ales în zootehnie, spune fermierul, iar una dintre soluții rămâne mecanizarea activităților.

„La colegii mei care au ferme mult mai mari știm că este o problemă mare, mai ales în zootehnie, cu personalul. Cu siguranță încercăm să mecanizăm cât mai mult activitatea din agricultură și din zootehnie, pentru a utiliza un personal cât mai redus”, menționează sursa citată.

Îngrijorări legate de importurile de carne

Nicolaie Apopi spune că fermierii urmăresc cu atenție acordul UE-Mercosur, care pot aduce pe piața europeană cantități mari de carne din alte regiuni ale lumii.

„Acest acord este o amenințare mai ales în sectorul zootehniei și în special la carnea de vită. Nu avem ce să facem decât să apelăm la autoritățile statului român și europene să vină cu măsuri care să ne asigure o reziliență”.

În opinia sa, dialogul dintre autorități și fermieri este esențial pentru a evita pierderi în sector.