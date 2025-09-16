Un nou concept de mișcare, numit „Zone Zero”, câștigă popularitate în mediul online și atrage atenția specialiștilor în fitness prin simplitatea sa. Departe de antrenamentele cardio intense, „Zone Zero” presupune un efort minim, menținut la un nivel chiar mai scăzut decât al unui „workout ușor” obișnuit, notează Fox News.

„Este genul de mișcare care pare aproape prea ușoară”, a explicat antrenorul personal al vedetelor Kollins Ezekh pentru Fox News Digital. „Ca mersul pe jos după cină sau întinderile atunci când ai stat prea mult pe scaun”.

Practic, acest tip de activitate menține ritmul cardiac sub 50% din valoarea maximă, potrivit mai multor surse. În viața de zi cu zi, se traduce printr-o plimbare lejeră, întinderi ocazionale, statul în picioare în locul șederii prelungite sau treburile casnice ușoare. Un reper simplu: ar trebui să poți purta o conversație completă fără să te simți fără suflu. Cercetătorii numesc acest tip de mișcare „odihnă activă” – mișcări care sprijină recuperarea și sănătatea fără a pune corpul sub stres.

Totuși, experții subliniază că „Zone Zero” nu reprezintă încă o categorie oficială recunoscută medical. Organizații precum National Institutes of Health recomandă în continuare activități de intensitate moderată sau viguroasă, cum ar fi mersul alert, alergarea sau ciclismul, ca bază pentru o viață sănătoasă. Cu toate acestea, noul concept ar putea motiva mai multe persoane să fie active zilnic, chiar și atunci când nu sunt pregătite pentru antrenamente clasice.

„Ajută la reglarea glicemiei, îmbunătățește circulația și face recuperarea în zilele de pauză mai ușoară”

Pentru a înțelege mai bine unde se încadrează „Zone Zero”, specialiștii reamintesc cum funcționează zonele de efort fizic. Zonele măsoară cât de intens lucrează inima în timpul exercițiilor:

Zona 1 începe de la 50–60% din ritmul cardiac maxim și se simte ca o plimbare lentă sau încălzire. Respirația rămâne relaxată, iar conversația e ușoară.

Zona 2 (60–70%) înseamnă mers rapid sau jogging ușor, fiind recomandată de Mayo Clinic pentru dezvoltarea rezistenței și arderea grăsimilor.

Zona 3 presupune un efort moderat, unde vorbitul devine mai dificil.

Zonele 4 și 5 duc la intensitate mare și maximă, unde conversația e imposibilă, iar efortul poate fi menținut doar pe perioade scurte.

În acest context, „Zone Zero” este chiar sub Zona 1, în aria de mișcare extrem de ușoară.

„Beneficiile sunt reale. Ajută la reglarea glicemiei, îmbunătățește circulația și face recuperarea în zilele de pauză mai ușoară. De asemenea, nu creează stres, ceea ce îi face pe oameni mai predispuși să continue”, spune Ezekh.

„Singurul dezavantaj este dacă te bazezi doar pe ea. Nu vei construi prea multă forță sau rezistență doar prin Zone Zero”, a adăugat antrenorul.

Metoda de calcul a ritmului cardiac maxim este simplă: potrivit Johns Hopkins Medicine, se scade vârsta din 220. Pentru a rămâne în „Zone Zero”, trebuie să nu depășești 50% din acest rezultat.

Chiar și fără un ceas sau brățară de fitness, te poți ghida după senzații: respirația trebuie să fie confortabilă, conversația să decurgă ușor, fără efort. Asta poate însemna o plimbare scurtă, întinderi după statul prelungit la birou sau mișcări lejere prin casă.

„Eu o văd ca pe fundația de bază: adaugă mișcarea de acest tip pe tot parcursul zilei, apoi adaugă exerciții de forță și cardio pentru a-ți completa rutina de fitness”, a concluzionat Kollins Ezekh.