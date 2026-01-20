Rezultatul votului de miercuri din Parlamentul European privind trimiterea acordului cu Curtea de Justiţie a UE este incert în momentul de faţă şi în prezent se poartă discuţii intense în cadrul grupurilor politice, eurodeputaţii francezi în special încercând să-şi convingă colegii români să voteze în favoarea unei astfel de decizii, a declarat marţi, la Strasbourg, vicepreşedintele PE Victor Negrescu, transmite Agerpres.

„Toate grupurile sunt scindate şi, evident, căutăm să cântărim toate argumentele, însă, vă spun foarte clar, eu voi căuta să fac o evaluare în baza avantajelor pe care le are România şi în sensul acesta, noi, în interiorul delegaţiei PSD din Parlamentul European, vom lua o decizie în raport cu aceste argumente şi în raport cu ceea ce ne oferă, de asemenea, ca propuneri, colegii din grupul social-democrat”, a declarat Negrescu în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români, precizând că, în final, “decizia o vom lua împreună până la votul de mâine”.

El a explicat că este imposibil de evaluat în prezent care va fi rezultatul votului. “Sunt foarte multe discuţii care se poartă, se caută soluţii, sunt perspective diferite. Din perspectiva acordului cu Mercosur, sentimentul meu, din discuţiile purtate cu colegii mei eurodeputaţi, este că majoritatea eurodeputaţilor au semne de întrebare cu privire la acest acord şi modul în care s-a desfăşurat procesul decizional”, a spus Victor Negrescu, care este vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni.

El a precizat că, în actualul context geopolitic, mulţi eurodeputaţi se întreabă dacă acest vot are repercusiuni geopolitice şi dacă, eventual, Europa nu trebuie totuşi să-şi consolideze relaţiile cu America Latină.

“Nu ştim astăzi care va fi rezultatul şi de aceea se poartă aceste discuţii intense pentru a clarifica situaţia, dar la finalul zilei nu trebuie să uităm de oameni, pentru că (…) dacă vrem o Europă unită, dacă vrem o Europă puternică, nu putem să facem lucrul acesta dacă statele noastre sunt conduse de extremişti. Dacă extremiştii manipulează, dacă extremiştii vor câştiga voturile oamenilor, inclusiv ale fermierilor, riscul este ca de la unitatea pe care o avem în prezent să ne aflăm într-o situaţie în care nu vom avea unitate, pentru că extremiştii au profitat de fiecare context”, a mai spus Negrescu.

Întrebat dacă a purtat personal discuţii cu colegii francezi care au lansat o veritabilă ofensivă marţi, în special pe reţelele sociale, pentru a-i convinge pe eurodeputaţii români să voteze în favoarea trimiterii la CJUE a acordului cu Mercosur, Negrescu a răspuns că toate guvernele proeuropene care au votat împotriva acordului cu Mercosur în Consiliu au fost foarte active în acest sens.

“Patru ţări care au guverne proeuropene au votat împotriva acordului Mercosur – Franţa, Polonia, Austria şi Irlanda. Trebuie să spun foarte clar, eurodeputaţii din aceste state şi nu numai sunt extrem de activi în a explica de ce au votat împotrivă, solicitând sprijinul României, în mod special dinspre Franţa. Am remarcat în cursul acestei zile şi eurodeputaţi şi miniştri care s-au prezentat public şi care au explicat inclusiv românilor de ce s-au opus acestui acord şi de ce relaţiile bilaterale sunt importante şi în contextul acesta modul tradiţional de a vota împreună pe subiectele ce ţin de bugetul european şi de agricultură. Colegii şi-au exprimat şi oarecare surprindere cu privire la votul României, însă eu sunt convins că relaţiile noastre bilaterale franco-române pot rezista indiferent de opţiunea noastră de vot”, a mai declarat vicepreşedintele PE.