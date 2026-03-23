23 mart. 2026, Agribusiness
Vitorii „căpșunari" sunt roboții / Tehnologia care schimbă agricultura, roboții Universității din Essex, premiați

Universitatea din Essex (UoE) a câștigat un premiu național pentru roboții săi, concepuți pentru a ușura munca în sectorul recoltării. În octombrie 2024, echipa de robotică a universității a anunțat ceea ce a descris drept un prototip „revoluționar”, capabil să culeagă, să cântărească și să ambaleze căpșuni în câteva secunde, potrivit BBC.

Premiul pentru roboții căpșunari

Inițiativa „Sustainable smArt Robotic Agriculture” a UoE a câștigat premiul pentru cel mai bun proiect de cercetare (colaborare cu industria) la AI & Robotics Research Awards 2026.

Co-proiectantul Dr. Vishwanathan Mohan a declarat că premiul recunoaște viziunea lor de a transforma modul în care sunt produse alimentele, în contextul provocărilor agriculturii moderne.

Roboții sunt deja folosiți pentru a culege căpșuni pentru Wilkin & Sons, producătorul de gem de renume mondial cu sediul în Tiptree, lângă Colchester.

Roboții deja sunt folosiți la culegerea căpșunilor

De asemenea, aceștia sunt folosiți de compania în plină expansiune JEPCO la ferma sa din Thorrington, situată în apropierea campusului universitar.

- articolul continuă mai jos -

În motivarea premiului se menționează că roboții utilizează inteligența artificială pentru a automatiza „sarcini repetitive, care necesită multă muncă”, „creșterea randamentului, reducerea la minimum a risipei și a amprentei de carbon și susținerea producției locale” (Mediafax).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

