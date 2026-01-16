Lumea vinului, unde în esență se aplică proceduri dezvoltate acum sute sau mii de ani, ajutate în zilele noastre de procesul tehnologic, traversează și o transformare mai radicală. Una dintre cele mai fascinante inovații ale ultimilor ani este maturarea submarină, vinul submarin, un proces care mută pivnița tradițională din inima pământului în adâncurile mărilor și oceanelor.
Această metodă nu este doar o găselniță de marketing, ci un demers bazat pe cercetare și dezvoltare care vine ca un complement al viticulturii clasice. Ideea a pornit de la descoperirea unor sticle de șampanie vechi de peste un secol în epave scufundate. În ciuda trecerii timpului conținutul și-a păstrat calitățile într-un mod absolut surprinzător. Astăzi, oenologii folosesc această experiență pentru a crea vinuri cu un profil senzorial imposibil de obținut la suprafață, prin metode convenționale.
Avantajele maturării subacvatice
Maturarea sub apă oferă un mediu unic, unde patru factori fundamentali lucrează în simbioză pentru a rafina licorile.
Controlul natural al temperaturii: Apele adânci oferă o stabilitate termică ideală, protejând vinul de fluctuațiile bruște care pot apărea în pivnițele terestre.
Presiunea constantă: Presiunea hidrostatică exercitată asupra sticlei influențează micro-oxigenarea prin dop, accelerând anumite procese chimice într-un mod controlat.
Absența totală a luminii: Întunericul absolut din adâncuri previne degradarea compușilor fotosensibili din vin.
Mișcarea continuă: Fluxul mareelor și curenții marini mențin vinul într-o stare de micro-vibrație constantă, ceea ce ajută la o mai bună integrare a sedimentelor și la structurarea aromelor.
Pe lângă avantajele calitative, acest proces este și unul sustenabil. Utilizarea mării ca pivniță naturală reduce considerabil amprenta de carbon, eliminând nevoia de sisteme de climatizare artificială și control al umidității care consumă energie electrică.
Vinuri echilibrate, fine și longevive
Vinurile supuse acestui proces prezintă o evoluție remarcabilă. Specialiștii observă că maturarea submarină reușește să „șlefuiască” marginile acidității sau gustul rustic al taninurilor, rezultând vinuri extrem de echilibrate și fine.
Aromele din fructe devin mai sofisticate, iar structura generală a vinului este îmbunătățită semnificativ. Mai mult, s-a demonstrat că acest proces crește considerabil longevitatea și capacitatea de conservare a vinului, oferindu-i o prospețime neașteptată chiar și după perioade lungi de timp.
Unde există astfel de „crame” cu vin submarin
Fenomenul maturării subacvatice a încetat să mai fie un experiment izolat și a devenit o nișă de lux în plină expansiune. Există producători în diverse colțuri ale lumii care folosesc mările sau lacurile pentru a înnobila vinul.
Iată cele mai importante regiuni și crame unde se practică această tehnică:
1. Spania
Crusoe Treasure (Țara Bascilor)
Este poate cel mai faimos nume din domeniu la nivel mondial. Situată în Golful Biscaya din nordul Spaniei, această cramă subacvatică funcționează și ca un recif artificial. Aici s-a realizat un întreg sistem de monitorizare a sticlelor și se produc astfel vinuri roșii și albe care sunt extrem de apreciate pentru modul în care mediul marin le „catifelează” structura.
Bodega Submarina del Mediterráneo (Alicante)
Dezvoltat ca un proiect de cercetare în colaborare cu Universitatea din Alicante, acesta reprezintă o adevărată revoluție în sectorul vitivinicol. Este prima colecție de vinuri submarine susținută integral de cercetări științifice. Vinurile sunt proiectate până la ultimul detaliu de către oenologi încă din faza de vinificație, special pentru a rezista și a evolua optim sub apă. Toate sticlele petrec un minimum de 12 luni scufundate la 24 de metri adâncime în Marea Mediterană. Deși folosesc viță-de-vie de o calitate superioară din zone viticole consacrate, procesul final de înnobilare are loc sub valuri.
2. Italia
Bisson (Spumante Abissi, Liguria)
Italia este un pionier în acest domeniu, în special pentru vinurile spumante. Pierluigi Lugano, fondatorul cramei Bisson, a început să scufunde sticlele de spumante în Golful Portofino, la 60 de metri adâncime. Rezultatul, numit „Abissi”, beneficiază de o temperatură constantă de 15°C și de presiunea apei care ajută la menținerea unui perlaj extrem de fin și persistent.
3. Grecia
Gaia Wines (Santorini)
În apele de lângă insula Santorini, crama Gaia scufundă celebrul vin Thalassitis (obținut din soiul Assyrtiko). Vinul petrece câțiva ani la o adâncime de 20 de metri. Ceea ce este fascinant aici este faptul că, datorită lipsei totale de oxigen, vinul nu se oxidează deloc, dar reușește să capteze o notă minerală și o complexitate aromatică unică.
4. Croația
Edivo Vina (Pelješac)
Croații au dus conceptul un pas mai departe: ei nu scufundă doar sticle, ci amfore de lut. În golful din peninsula Pelješac, vinul Navis Mysterium este depozitat în amfore sigilate, care sunt apoi introduse în coșuri de fier și lăsate sub apă timp de 1-2 ani. Sticlele și amforele sunt scoase la suprafață acoperite de corali, scoici și alge, devenind adevărate obiecte de artă.
5. Franța
Veuve Clicquot
Celebra casă de șampanie a lansat proiectul „Cellar in the Sea” (Pivnița din mare) în Marea Baltică, după ce au descoperit sticle vechi de 170 de ani, încă în bună stare, într-o epavă. Ei compară acum evoluția șampaniei în mare față de cea din pivnițele lor din Reims.
Prețul acestor vinuri este foarte mare
O sticlă de vin submarin poate costa mult mai mult decât varianta sa „terestră”, iar motivele sunt legate de logistică și risc.
Presiunea apei sau infiltrațiile de sare pot distruge o parte din stoc. Este nevoie de scafandri profesioniști și echipamente nautice pentru fiecare „vizită” în pivniță. Sticlele trebuie verificate și curățate individual după ce sunt scoase, deși mulți producători lasă depunerile marine (scoici, corali) pe sticlă ca dovadă a autenticității.
Rezultatul acestui efort este prezența vinurilor astfel obținute în cele mai prestigioase restaurante din lume, oferind consumatorilor nu doar un vin de o calitate superioară, ci și o poveste despre modul în care natura redefinește gustul și despre inspirația și creativitatea umană.
